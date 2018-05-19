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Kritik Tarih Geriye Alındı: AK Parti'de Flaş Gelişme !

AK Parti'den son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Milletvekili aday belirleme süreci ile ilgili kritik tarih güncellendi.

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Kritik Tarih Geriye Alındı: AK Parti'de Flaş Gelişme !

AK Parti'den son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Milletvekili aday belirleme süreci ile ilgili kritik tarih güncellendi.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 16:52
Kritik Tarih Geriye Alındı: AK Parti'de Flaş Gelişme !

Son dakika haberi AK Parti'den geldi. Edinilen bilgilere göre AK Parti, milletvekili aday tanıtım toplantısı, 24 Mayıs'ta Ankara Spor Salonu'nda yapacak.

AK Parti Genel Merkezi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, daha önce 25 Mayıs Cuma olarak duyurulan milletvekili aday tanıtım toplantısının tarihi 24 Mayıs Perşembe tarihine alındı.

Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayı olan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında oluşturulan üst komisyonun çalışmaları sonucu belirlenecek aday listesinin 21 Mayıs günü Yüksek Seçim Kuruluna sunulmasının ardından adaylar, Perşembe günü Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programla kamuoyuna tanıtılacak.

Perşembe günü düzenlenecek olan tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaAk PartiAk Parti Milletvekili Adayları
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