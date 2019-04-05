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Kritik Gelişme Ekrem İmamoğlu Hakkında Suç Duyurusu!

Resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Kritik Gelişme Ekrem İmamoğlu Hakkında Suç Duyurusu!

Resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

05 Nisan 2019 Cuma 22:57
Kritik Gelişme Ekrem İmamoğlu Hakkında Suç Duyurusu!

Resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir'de attığı imzayı hazmedemeyenler İmamoğlu hakkında, resmi kurumlara göre seçim sonuçları kesinleşmeden ve mazbatasını almadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı unvanını kullanıp Anıtkabir Özel Defteri'ne imza atmasının TCK 262/1 uyarınca 'kamu görevini usulsüz üstlenmek' suçlamalarıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ANITKABİR'DE ATTIĞI İMZAYI HAZMEDEMEDİLER

Suç duyurusu dilekçesini Samsun Adliyesi'ne götüren Avukat Elif Özge Çankaya, Ekrem İmamoğlu'nun 31 Ocak 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimine İstanbul'dan Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak katıldığını söyledi. Seçimlerin ardından İstanbul dahil birçok il ve ilçelerde siyasi partilerin seçim sonuçlarına itiraz ettiğini hatırlatan Çankaya, "Ancak 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin usulsüzlükler ve geçersiz oylarla ilgili itirazların sonuçları henüz kesinleşmemiştir. YSK seçim sonuçları ile ilgili kesin kararını vermeden 2 Nisan tarihinde Ekrem İmamoğlu Anıtkabir ziyaretinde bulunmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamıştır" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

Son Güncelleme: 05.04.2019 23:02
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