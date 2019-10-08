Krediler Düştü Araba Fiyatları Uçtu! 90 Bin Liralık Araba 120 Bin Lira Oldu!

Bayram Yılmazkaya, “Araba alma hayalîye otomobil firmalarına giden vatandaşlar yüksek fiyatlar yüzünden araç almaktan vazgeçiyor.”

“Taşıt kredileri düşünce otomobil firmaları fırsatçılık yapıyor. 90 bin liralık arabayı 123 bin liraya yükseldi” diyen CHP’li Vekil konuyla ilgili piyasa araştırması yaptığını araç fiyatlarında 30 bin lira ile 60 bin lira arasında artış gerçekleştiğini belirtti.

Yılmazkaya, Vatandaşın zararına olan bu fiyat artışı yüzünden araç alımları istenilen seviyelerde gerçekleşmeyince otomobil satışlarından yüzde 100 oranlarında vergi geliri elde eden Maliye Bakanlığının gelirleri de azaldı. Piyasanın canlanması ve vergi geliri elde etmek isteyen Hükümetin faiz indirimini otomobil firmalarının araçlara zam yaparak fırsata çevirmesi ne vatandaşa yaradı neden hükümete yaradı” dedi.

“Türkiye'de üretilen sıfır araçlar için geçerli olacak 0,49 ila 0,69 arasında değişin taşıt kredi imkanı vatandaşa avantaj sağlayacağı yerde otomobil firmaları yüzünden dezavantaja döndü” diyen Yılmazkaya, “Devletin piyasayı canlandırmak adına yaptığı bu hamlesi otomobil firmalarının uyanıklığı yüzünden bir işe yaramıyor. Taşıt kredisi faiz oranları, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinde yerli üretimi desteklemek amacıyla sadece Türkiye'de üretim yapan firmaların araçlarına verilmesi bu araç fiyatlarının 30 bin lira ile 60 bin lira arasında artmasına sebep oldu. Vatandaşın aleyhine olan ve büyük vergi kaybına sebep olan bu fiyat artışlarının denetlemesi gerekmektedir. Araba alma hayalîye otomobil firmalarına giden vatandaşlar yüksek fiyatlar yüzünden araç almaktan vazgeçiyor. Otomobillere yüzde 30 oranında zam yapılması iyi niyetli değil. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığının gerekli incelemeleri yapmasını öneriyorum ” ifadelerini kullandı.

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