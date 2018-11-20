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KPSS'den 100 Alsanız Dahi Torpil Bulmadan Atanamıyorsanız..."

İyi Parti Grup Toplantısında sert ifadelerle hükümete yüklenen Meral Akşener, KPSS konusuna da değindi.

KPSS'den 100 Alsanız Dahi Torpil Bulmadan Atanamıyorsanız..."

İyi Parti Grup Toplantısında sert ifadelerle hükümete yüklenen Meral Akşener, KPSS konusuna da değindi.

20 Kasım 2018 Salı 13:59
KPSS'den 100 Alsanız Dahi Torpil Bulmadan Atanamıyorsanız..."

İyi Parti Grup Toplantısında sert ifadelerle hükümete yüklenen Meral Akşener, KPSS konusuna da değindi.

Birçok önemli konuya değinen Akşener konuşmasının bir bölümünde " Sevgili Gençler! KPSS'den 100 puan alsanız dahi torpil bulmadan atanamıyorsanız ülke iyi yönetilemiyor demektir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti iktidarında liyakatlı atamalar yapılacağını ifade eden Meral Akşener, hükümete " Esad'la anlaşın Suriyelileri geri gönderin" diyerek seslendi.

Akşener'in konuşmasındaki ilgili kısımlar şöyle;

7 gün 24 saat konuşuyor ekranlarda. Yatın yuvarlanın diyor. Milletin haline bak, beyefendinin keyfine bak.

Dün şunu yapmıştım bunu yapmıştım diyor, sayıyor da sayıyor. Tamam kardeşim de, dün yaptıkların bugün karnımızı doyurmuyor. Ayrıca, yaptıklarınla bu hale geldik zaten..

Milletin derdiyle ilgilen diyoruz. Seni 16 yıldır orada tutan insanlara, sırtını dönme diyoruz. Koltuğunu düşündüğün kadar, fakir fukarayı da düşün diyoruz. Aç toku görmekle doymuyor. Seni izlemekle enflasyon düşmüyor. İyi gün dostu olmayı bırak. Millet dara düştü.. İnsanlara bir sor bakalım, halinden memnun olan var mı? Bir sor bakalım, Türkiye iyi yönetiliyor mu?

Kışı nasıl atlatacağını kara kara düşünüyorsan, ülke iyi yönetilmiyor demektir..

Çocuğunun geleceğinden endişeliysen ülke iyi yönetilmiyor demektir.

Mahkemeye işin düştüğünde hakkını alacağından emin değilsen, ülke iyi yönetilmiyor demektir. Sevgili Gençler, KPSS’den 100 puan alsanız bile, torpil bulamadan işe giremiyorsanız, ülke iyi yönetilmiyor demektir..

Siz kadınlarımız, yolda yürürken başınıza bir şey gelmeyeceğinden emin değilseniz, ülke iyi yönetilmiyor demektir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 20.11.2018 15:28
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kpss den alsanız dahi torpil bulmadan atanamıyorsanız
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Atanamayan genç 1 saat önce

Doğru söylemiş hak verdim yani

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