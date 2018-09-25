KPSS'de Torpil İsteyen AKP'li İsim Faks Numaralarını karıştırınca Skandal Ortaya Çıktı

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılan bir yeğeninin atanması için AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'dan 'torpil' isteyen AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, bu isteğini anlatan yazıyı yanlışlıkla Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Alpay Antmen’e faksladı. Şimşek’in numaraları karıştırmasıyla skandal olay ortaya çıktı.

Birgün'den Burat Abatay'ın haberine göre AK Parti Darende İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, dün yapılan memuriyet sınavı için Trabzon Adliyesi İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na iletilmesi üzere Ekrem P. isimli memurun kimlik ve sınav bilgilerini AKP Milletvekili Kahtalı’ya göndermek istedi.

Ancak CHP’li Antmen ile AK Partili Kahtalı’nın faks numaralarını karıştıran Şimşek, ‘torpil’ belgesini yanlışlıkla CHP'li Antmen’e gönderdi.

Skandala dair açıklamalarda bulunan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “Sınavlarda 90’ın üzerinde almasına rağmen birçok vatandaş işsiz bırakılırken 55,60 alanların yerleştirildiği herkesin malumu olmadı mı?” sorusunu yöneltti.

CHP'li Antmen, “Maalesef devlet, parti hatta aile devleti haline getirildi. Hepimiz biliyoruz ki Saray’a yakın olmayan, Saray’ın partisine yakın olmayan kimse kamuda iş bulamıyor, hak etmesine rağmen alınmıyor. Türkiye genelinde derece dahi yapsa bir torpili, yakını bulunmadığı için atanmıyor” dedi.

Devlette liyakatın ortadan kalktığını anlatan CHP'li Alpay Antmen, şu ifadeleri kullandı:

“Tek adam rejimi, kurduğu kayırmacı ilişkiler yüzünden ülkenin yönetici kadrolarını liyakat ve ehliyetten uzaklaştırdı, devleti kimliksizleştirdi. Tek adam rejimi, sömürünün, hukuksuzluğun ve liyakatsizliğin en temel nedeni haline geldi. Sadakat, liyakatin; partizanlık ehliyetin yerine geçti. Devlet aklı yerini, Saray’ın aklına bıraktı. Bir kişinin ve zümrenin çıkarı, kamu çıkarının önüne geçti. Maalesef vatandaş da buna mahkûm edildi.”

Güvenilir bir yargı için yargı mensuplarından oluşan ‘Yargı Etik Kurulu’ oluşturacaklarını söyleyen CHP’li Vekil, “Kimse torpile ihtiyaç duymadan, kendi hakkıyla, hakkaniyetiyle kamuda çalışabilsin ve baskı görmesin diyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

CHP yönetimi olarak siyasi kadrolaşmalarının önüne geçeceklerini söyleyen Antmen, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Biz CHP olarak; kamu personeli atamalarında etik değerler ve mesleki liyakatin esas alınacağı, üst düzey atamalar dışındaki tüm kamu görevlerine girişin merkezi sınava tabi tutulacağı, sınavların bağımsız, adil, objektif ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesinin sağlanacağı, eş durumundan atama taleplerinde, aile birliğinin korunmasının esas alınacağı, siyasi kadrolaşmanın değil, hakkın, hakkaniyetin olduğu bir düzen istiyoruz. ‘Tarikat değil liyakat, yandaş değil vatandaş!’ diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; Mynet

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