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KPSS Ücreti ve KPSS Geçerlilik Süresi Meclise Taşındı!

İYİ Parti İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmen Adayları için 1 yıla düşürülen KPSS geçerlilik süresini ve sınav ücretini TBMM gündemine taşıdı.

KPSS Ücreti ve KPSS Geçerlilik Süresi Meclise Taşındı!

İYİ Parti İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmen Adayları için 1 yıla düşürülen KPSS geçerlilik süresini ve sınav ücretini TBMM gündemine taşıdı.

12 Kasım 2019 Salı 21:29
KPSS Ücreti ve KPSS Geçerlilik Süresi Meclise Taşındı!

İYİ Parti İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmen Adayları için 1 yıla düşürülen KPSS geçerlilik süresini ve sınav ücretini TBMM gündemine taşıdı.

Dervişoğlu şunları söyledi;

Geride bıraktığımız günlerde Sayın Cumhurbaşkanının imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararla kamu görevlilerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelikte değişiklikler yapıldı. Buna göre, öğretmen adaylarının KPSS geçerlilik süreleri iki yıldan bir yıla düşürüldü. Böylece, atanamayan bir öğretmen, artık, her yıl KPSS'ye girmek zorunda kalacak. Yılda 1 milyonu aşkın vatandaşın başvuru yaptığı KPSS ücretlerine yapılan yüzde 25 zamla genel yetenek ve genel kültür testine girecek adaylar toplam 225 lira ödemektedirler. Zaten atanamayan ve geçim sıkıntısı çeken öğretmenlerimiz her sene bu ücreti vermek zorunda bırakılmıştır.

Her sene tekrar tekrar aynı sınava hazırlamak ise bir başka önemli sorundur. Sınava hazırlanmak demek eve kapanıp zaman harcamak ya da dershaneye gidip masraf yapmak demektir. Böyle şeylerden uzak durmamız gerektiğini Genel Kurulda dile getirmekte yarar görüyorum. Atanamayan öğretmenlerimizin hayatını bu derece zorlaştırmayın. Sayın Millî Eğitim Bakanından, önlük ve zil sesi tanıtımlarından vakti kalırsa atanamayan öğretmenlerimizin sorunlarıyla da ilgilenmesini bekliyoruz.

Önce Amerika Birleşik Devletleri'yle, daha sonra Rusya'yla yapılan mutabakatlara göre Suriye'nin kuzeyinden 32 kilometre güneye çekilmesi gereken PYD'li teröristlerin hâlâ çekilmediğini geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştır. Dün de Millî Savunma Bakanlığının yapmış olduğu açıklamada PKK ve YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Harekâtı bölgesine son yirmi dört saatte havan, bombalı araç ve "drone"larla 19 taciz saldırısı düzenlendiğini öğrendik.

Sayın Cumhurbaşkanının mutabakat gereği "Eğer belirlenen sürede çekilme olmazsa harekâta devam ederiz." söylemine rağmen harekâta neden devam edilmediğini merakla bekliyoruz. Bölgeden çekilmeyen hatta geçen her dakika taciz ateşleriyle mevzileşen PYD'ye neden müsamaha gösteriliyor, anlamıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'yla yapılan görüşmelerde malumumuz olmayan kararlar mı aldınız? Yoksa, Sayın Cumhurbaşkanının Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin sonuçlarına göre yeni bir durum değerlendirmesi yapıp ona göre mi vaziyet alacaksınız? Bu soruları soruyor Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Son Güncelleme: 12.11.2019 21:39
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kpss ücreti kpss geçerlilik süresi meclise taşındı
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