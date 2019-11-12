KPSS Merkezi Atama ve Yerleştirme Tarihleri Ne Zaman? 2019 ÖSYM Sınav Takvimi

Kamuya atanmak için 2018 KPSS'ye giren ve ÖSYM merkezi yerleştirmelerinin ne zaman olacağını merak eden adaylar, bu haberimiz sizler için. ÖSYM Sınav takvimine göre KPSS merkezi atamaları ve yerleştirme tarihlerini sizler için derledik.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS merkezi atamaları için geri sayım başladı. 2018 KPSS'ye göre atama olacak olan yerleştirmelere ait tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Bilindiği gibi 2018 KPSS'ye Lise, Önlisans ve Lisans düzeyinde adaylar katıldı ve sonuçlarını aldılar. 2018 yılının aralık ayında ilk atamalar gerçekleştirildi ve yaklaşık 1400 1500 kişi kamuya atandı.

ÖSYM SINAV TAKVİMİNE GÖRE KPSS YERLELŞTİRME TAKVİMİ

2018 KPSS sonuçlarına göre 2019 yılında 2. atama olacak. KPSS 2019/1 merkezi yerleştirmeleri 9 Temmuz-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında ve KPSS 2019/2 merkezi yerleştirmeleri ise 3 aralık-12 aralık 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

KPSS ATAMALARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

2019 KPSS Merkezi atamalarına , 2018 KPSS sınavına Lise, Önlisans ve Lisans düzeyinde giren ve sonuçlarını alan, Aralık ayında yapılan atamalarda herhangi bir kadroya yerleşemeyen adaylar başvurabilir. Tercih ücreti olarak adaylardan 15 veya 20 TL (kılavuz açıklanınca belli olacak) alınacaktır.

KAMU KURUMLARINA 1257 ATAMA İZNİ DAHA VERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2019 yılına ilişkin olarak 3. Kontenjan dağılımı yapıldı. Üniversitelere 800 ilave tama izni verilirken bazı kamu kurumlarına da 457 atama izni verildi. Kamu kurumlarına verilecek atama izinleri; Avrupa Birliği Başkanlığında Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde İl-Göç-Uzman-Yardımcısı, Türkiye Yazma Eserler Kurumunda Yazma Eser Uzman Yardımcısı atamaları için kullanılabilecektir.