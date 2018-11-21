KPSS ile Memur Alımında Mülakat ve Torpil Sorusuna Bakan'dan Sert Cevap

İstanbul Milletvekli Sezgin Tanrıkulu Sanayi ve Teknloji Bakanı Mustafa Varank'ın cevaplaması istemi ile Kamu Personeli alımları ve mülakat safhaları ile ilgili sorular yöneltti. Bakanlık "Şiddetle kınıyoruz" diyerek cevap verdi.

Soru önergesinde yer alan sorular şöyle;

Soru 1- Bakanlığınızda işe alımların mülakat safhasında listeler hazırlandığı ve memur alımlarının oluşturulan listeler üzerinden gerçekleştirildiği iddiası doğru mudur?

Soru 2- Hazırlanan listelerde Kürt Vatandaşlar, Aleviler, CHP Üyeleri ve üyelerin yakınları olmak üzere yer alan vatandaşlarımızın memur alımlarında kesinlikle "elenmesi gerekenler" olarak belirtildikleri iddiası doğru mudur?

Soru 3- AKP Üyeleri ile üyelerin yakınları, çalışmasında sakınca olmayan ve siyasi konularda çok fazla bir bağlantısı bulunmayan kişilerin yer aldıkları iddiası doğru mudur?

Soru 4- İddia doğruysa, memur alımlarında "Hukuk"a aykırı olarak uygulamaya konulan listeler kim veya kimlerin talimatlarıyla hazırlanmıştır?

Soru 5- Memur alımlarında uygulamaya konulan listeler kimler tarafından hazırlanmıştır?

Soru 6- Listelerin hazırlanmasında AKP İl ve İlçe Teşkilatlarının yer aldıkları iddiası doğru mudur?

Soru 7- 31 Temmuz 2018 tarihine kadar kaç liste hazırlanmıştır?

Soru 8- 31 Temmuz 2018 tarihine kadar kaç vatandaşımız "ayrımcılığa" tabii tutularak memur alımlarında sözlü sınavlardan elenmişlerdir?

Soru 9- Yoğun çalışmalar sonucu emek ortaya koyarak KPSS'den yüksek puan alıp sözlü sınava hak kazanan fakat bu tür uygulamalardan dolayı memur olamayan vatandaşlarımızın yaşadığı durum büyük bir haksızlık örneği değil midir?

9 soruya birden tek seferde cevap veren Bakanlık'ın yazılı olarak verdiği cevap ise şöyle;

Cevap 1-2-3-4-5-6-7-8-9- Bakanlığımızdaki personel alımı uygulamaları; ilgili mevzuat çerçevesinde ve tarafsızlık, eşitlik ve adalet ilkeleri gözetilerek, liyakat en ön planda değerlendirilmek suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımızdaki işe alım süreciyle ilgili olarak önergede belirtilen iddiaların tümü gerçek dışı olup, bu gibi hayal mahsulü hususların tarafımıza yöneltilmesini şiddetle kınıyoruz.

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