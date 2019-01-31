KPSS'den Yüksek Puan alıp Yerleşen Gencin Ataması Yapılmadı!

KPSS'den 92 puan alan ve tercihlerinde Siirt’e bağlı bir ilçedeki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda sağlık teknikeri olarak yerleştirmesi yapılan kişinin ataması Sağlık Bakanlığı tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gerekçe gösterilerek yapılmadı.

KESK, Siirt’te ailesinin sendikal ve siyasi faaliyetleri nedeniyle bir kişinin atamasının yapılmamasına tepki gösterdi.

Geçmiş dönemlerde TBMM'de İzmir Milletvekilli yapan Zeynep Altıok Akatlı yaşanan olaya sosyal medya hesabından "KPSS'yi kazanıp sağlık teknikeri olarak atanan genç, güvenlik soruşturmasında "babası sendik üyesi, annesi basın açıklamalarına katılmış" denilerek işe başlatılmadı. Bu sırada; Abisi FETÖ'den tutuklu Bekir Pakdemirli: Tarım Bakanı, Abisi Darbe sanığı Şaban Dişli: Büyükelçi oldu.!" diyerek tepkisini gösterdi.

KESK güvenlik ve arşiv soruşturmalarının aslında bir fişleme olayı olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

Siirt’te anne ve babasının sendikal ve siyasi faaliyetleri nedeniyle bir kişinin atamasının yapılmamasına tepki gösterilen açıklamada emek ve demokrasi mücadelesinin suç olmadığı ifade edildi.

15 Temmuz darbe girişimi bahane edilerek güvenlik soruşturmaları adı altında fişlemlere yasal kılıf uydurulmaya çalışıldığı ifade edilen açıklamada, güvenlik soruşturmalarının Anayasa ve temel hak ve özgürlüklere aykırı şekilde keyfi, hukuksuz, dayanaksız ve siyasal amaçla yapıldığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde kamuoyu gündemine gelen Siirt’e yerleştirmesi yapılan bir kişinin atamasının ailesinin sendikal ve siyasi faaliyetleri gerekçe gösterilerek yapılmamasını hatırlatılan açıklamada, “Geçmişte ‘sakıncalı’ diye fişlendikleri üzerinden mağduriyet edebiyatı yapanlar bugün kendileri dışındaki tüm kesimleri ‘sakıncalı’ ilan etmekte bir sakınca görmüyor” denildi.

İdare Mahkemesi'nin de güvenlik soruşturmasını hukuki oduğuna dair kararının suçun şahsiliği ilkesini ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, “babanın sendikamıza üye olması, annenin ise talepleri içeren metinleri aralarında TBMM’nin de olduğu kurumlara göndermesi suç değildir” denildi.

Mahkemelerin ‘zamanın ruhuna’ uygun hareket ederek muhalif kesimleri suç odakları olarak gördüğünü ifade eden KESK Yürütme Kurulu, bu kararlara muhalif kesimlere ‘sadece sizler değil çocuklarınız da bedel ödeyecek’ şantajı yapıldığını belirtti. Emek ve demokrasi mücadelesinin suç değil olmadığının söylendiği açıklmada “KESK’li olmanın onurunu taşımaya ve insan onuruna yakışır bir yaşam için emek ve demokrasi mücadelesini büyüterek sürdürmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

KESK tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle;