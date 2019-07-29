“Korunamayan” Kadınlar Meclis Gündeminde!

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi CHP Hatay Milletvekili Av.Suzan Şahin, haklarında koruma kararı verilen ancak bu karara rağmen erkek şiddetine uğrayan kadınları İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ya sordu. “Bakanlığınız kadınlar için harekete geçecek mi?” dedi.

CHP’li Şahin Meclis’e verdiği soru önergesinde, cinsel taciz davası açmasına rağmen yaklaşık bir yıldır öğrencisi tarafından ölümle tehdit edilen Bengi Ekin Sarı’yı hatırlattı. Koruma kararı almalarına rağmen erkek şiddetinden kurtulamayan kadınların seslerini sosyal medya aracılığıyla duyurmaya çalıştıklarını belirten Şahin, Bakan Soylu’ya şu soruları sordu;