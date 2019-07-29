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“Korunamayan” Kadınlar Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Av.Suzan Şahin, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi CHP Hatay Milletvekili Av.Suzan Şahin, haklarında koruma kararı verilen ancak bu karara rağmen erkek şiddetine uğrayan kadınları İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ya sordu. “Bakanlığınız kadınlar için harekete geçecek mi?” dedi.

“Korunamayan” Kadınlar Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Av.Suzan Şahin, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi CHP Hatay Milletvekili Av.Suzan Şahin, haklarında koruma kararı verilen ancak bu karara rağmen erkek şiddetine uğrayan kadınları İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ya sordu. “Bakanlığınız kadınlar için harekete geçecek mi?” dedi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:56
“Korunamayan” Kadınlar Meclis Gündeminde!

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi CHP Hatay Milletvekili Av.Suzan Şahin, haklarında koruma kararı verilen ancak bu karara rağmen erkek şiddetine uğrayan kadınları İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ya sordu. “Bakanlığınız kadınlar için harekete geçecek mi?” dedi.

CHP’li Şahin Meclis’e verdiği soru önergesinde, cinsel taciz davası açmasına rağmen yaklaşık bir yıldır öğrencisi tarafından ölümle tehdit edilen Bengi Ekin Sarı’yı hatırlattı. Koruma kararı almalarına rağmen erkek şiddetinden kurtulamayan kadınların seslerini sosyal medya aracılığıyla duyurmaya çalıştıklarını belirten Şahin, Bakan Soylu’ya şu soruları sordu;

  1. 2018 yılında ve 2019 yılının ilk 2 ayında şiddet gören, tehdit edilen, cinsel tacize uğrayan kadın sayısı nedir? Bu kadınların kaçı gördüğü şiddet sonucunda hayatını kaybetmiştir?
  2. Bakanlığınız şiddete uğrayan kadınları korumak için nasıl önlemler almaktadır?
  3. Mahkemelerden koruma kararı alan, şiddet gördüğü ve cinsel taciz davası açtığı halde öldürülen kaç kadın vardır? Koruma kararları kadınları korumak için etkili bir şekilde uygulanmakta mı? Can güvenliği tehdidi olmasına rağmen cinsel taciz ya da şiddet gördüğünü beyan eden kadınlar için hukuki süreç yeterince hızlı işletilmekte midir ve kadınların korunması sağlanmakta mıdır?
  4. Sosyal medya hesaplarında tehdit edildiğini, cinsel tacize uğradığını beyan eden kadınlar için Bakanlığınız harekete geçmekte mi? Bu kadınların korunması için ne yapılmakta?

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Anahtar Kelimeler:
korunamayan kadınlar meclis gündeminde
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