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Korucuların Maaşları ve Sorunları Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi korucuların düşük maaşlarını ve mesleki sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak dile getirdi. İşte detaylar...

Korucuların Maaşları ve Sorunları Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi korucuların düşük maaşlarını ve mesleki sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak dile getirdi. İşte detaylar...

24 Ekim 2019 Perşembe 08:24
Korucuların Maaşları ve Sorunları Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi korucuların düşük maaşlarını ve mesleki sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak dile getirdi. İşte detaylar...

CHP'li Çelebi şunları söyledi;

1.800 şehidi, 3 bin gazisi olan koruculuk camiası kaderine terk edilmiş durumdadır. Devletten en düşük maaşı alan camia güvenlik korucularımızdır ve 2.162 lira almaktadırlar. Emekli olunca toplu ikramiye alabilme şansları yok, aile yardımı alamıyorlar, şehit, gazi olanlara "Devlet Övünç Madalyası" verilmiyor. Yolluk ve görev paraları artırılmalı, operasyona gittiklerinde kazandan beslenmeleri sağlanmalıdır. Şehit yakını ve gazilerin hakları korucular için de sağlanmalıdır. Harp ve vazife malullerinin çocuklarının ücretsiz okutulması, yüksek öğrenim gören çocuklara kontenjansız burs hakkı sağlanmalıdır. Korucularımızın acil isteği "bekçilik" benzeri bir statüye kavuşmalarıdır. Bu acilen çözülmelidir diyorum.

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

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korucuların maaşları sorunları meclis gündeminde
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