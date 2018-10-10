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Korucu Teklifi Meclise Sunuldu!

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) güvenlik korucularının (köy korucuları) gençleştirilmesine yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nee yeni bir teklif sundu.

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Korucu Teklifi Meclise Sunuldu!

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) güvenlik korucularının (köy korucuları) gençleştirilmesine yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nee yeni bir teklif sundu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:37
Korucu Teklifi Meclise Sunuldu!

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) güvenlik korucularının (köy korucuları) gençleştirilmesine yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nee yeni bir teklif sundu.

 AK Parti'nin trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek  önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. 

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, TBMM’de kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Muş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş nedeniyle bazı kanunlarda değişiklik yapılması ihtiyacı doğduğunu belirterek, 50 maddelik teklifte trafik güvenliğini arttıracak, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmesini sağlayacak düzenlemeler bulunduğunu ifade etti.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muş, "Kanun teklifimizde güvenlik köy korucularından 44 yaşını dolduranların emekli edilmesi ve yerlerine 30 yaşını doldurmamış daha genç köy korucularının alınmasına yönelik teklifimiz de bulunmaktadır. Güvenlik korucularımızın gençleştirilmesine yönelik teklifi olarak kanun teklifimizin içinde bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 10.10.2018 14:56
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korucu teklifi meclise sunuldu
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