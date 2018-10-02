Korkutan Deprem!

Kahramanmaraş'a bağlı Çağlayancerit ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ajanslara yansıyan son dakika haberine göre Kahramanmaraş'a bağlı Çağlayancerit ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 14 dakika sonra 2.6 şiddetinde artçı bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından son olarak güncellenen verilere göre Kahramanmaraş'a bağlı Çağlayancerit ilçesinde 4,8 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4,4 OLARAK AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18:29'da merkez üssü Çağlayancerit olan 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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