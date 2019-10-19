Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98415
ALTIN
277.411
DOLAR
5.7824
STERLIN
7.5094
EURO
6.4409

Koray Aydın: Bu anlaşmanın Türkiye'yi nereye götüreceğini söylemek için çok erken

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye mutabakatına ilişkin, "Bu anlaşmanın Türkiye'yi nereye götüreceğini nelerle karşılaşacağımızı bugünden tespit edip söylemek için çok erken" dedi.

Koray Aydın: Bu anlaşmanın Türkiye'yi nereye götüreceğini söylemek için çok erken

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye mutabakatına ilişkin, "Bu anlaşmanın Türkiye'yi nereye götüreceğini nelerle karşılaşacağımızı bugünden tespit edip söylemek için çok erken" dedi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 00:47
Koray Aydın: Bu anlaşmanın Türkiye'yi nereye götüreceğini söylemek için çok erken

Aydın, partisinin Kocaeli İl Başkanlığınca düzenlenen mahalle temsilcilerini atama ve üye katılım törenine katıldı.

İzmit Yunus Emre Nikah Salonu'ndaki törende konuşan Aydın, Türkiye'nin Suriye'de bir sınır ötesi harekat yapmak mecburiyetinde kaldığını, ülkenin, devletin ve milletin tehlikede olduğu her durumda ve şartta, devletin, ordunun ve Mehmetçik'in yanında yer alacaklarını her fırsatta söylediklerini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daha harekat kararı alınmadan Meclis'te yaptığı konuşmada, "Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye'ye girmek mecburiyetinde kalırsa, biz İYİ Partililer olarak al bayrağın altında toplanacağız, devletimizin ve milletimizin yanında saf tutacağız." dediğini anımsatan Aydın, "Bugün bu iradeyi göstererek, ülkenin menfaati söz konusu olduğunda, ülkesinin geleceği adına her türlü riski almayı göze alan insanlar olarak, canımızı bu vatan için verebilecek kadar bu ülkeye bağlı olduğumuzu ispat etmiş insanlarız. Yeni bir ispata ihtiyaç yoktur" diye konuştu.

Türkiye ile ABD arasındaki Suriye mutabakatına da değinen Aydın, "Bu anlaşmanın Türkiye'yi nereye götüreceğini nelerle karşılaşacağımızı bugünden tespit edip söylemek için çok erken. Bekleyeceğiz, yaşayacağız, göreceğiz. Umut ediyorum ki, bizlere sükutu hayale uğratacak bir eylemle karşılaşmadan bu işten hep beraber kurtuluruz." ifadelerini kullandı. 

Aydın, İYİ Parti'nin şu anki oy oranıyla kendini ispat etmiş bir parti olduğunu, diğer siyasi partilerden soğumuş insanların, yüzünü İYİ Parti'ye döndüğünü ifade etti.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
koray aydın bu anlaşmanın türkiye yi nereye götüreceğini söylemek çok erken
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Davutoğlu yeni partinin yol haritasını açıkladı!
Ahmet Davutoğlu yeni partinin yol haritasını açıkladı!
Almanya'da garda ölü bulunan yüksek lisans öğrencisi Mert Çokluk, TBMM gündeminde!
Almanya'da garda ölü bulunan yüksek lisans öğrencisi Mert Çokluk, TBMM gündeminde!
Ekrem İmamoğlu: Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerinden İBB iştirakleri hukuksuzca elendi
Ekrem İmamoğlu: Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerinden İBB iştirakleri hukuksuzca elendi

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim