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'Komünist Başkan'a TKP'den ilk resmi ziyaret: Komünistlerin neler yapabileceğini herkese göstermemiz gerekiyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret etti.

'Komünist Başkan'a TKP'den ilk resmi ziyaret: Komünistlerin neler yapabileceğini herkese göstermemiz gerekiyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret etti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:16
'Komünist Başkan'a TKP'den ilk resmi ziyaret: Komünistlerin neler yapabileceğini herkese göstermemiz gerekiyor

Türkiye'nin tek TKP'li belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na ilk kez partisi tarafından resmi olarak ziyaret yapıldı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nu ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu. 

Okuyan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Maçoğlu, "Belediyemizi ziyaret etmeniz bizleri son derece mutlu etti. Ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ederim. Bizlerin seçilmeden önceki hedefi halkçı bir belediye anlayışıyla halka hizmet etmenin tek amacımız olduğunu belirtmiştik. Elimizden geldiğince halkımıza yardımcı olmak için çabalıyoruz. Kentin sorunlarının çözümü için çabalarımız devam ediyor" dedi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ise parti olarak her zaman Maçoğlu'na destek olacaklarını belirterek, "Tunceli'de herkesin beklediği özlem duyduğu belediyeciliği mutlaka hayata geçireceğiz. Bizler TKP olarak elimizden geldiğince her zaman sizlere yardımcı olacağız. Seçimde halka verdiğimiz vaatleri kesinlikle yerine getireceğiz. Tunceli'deki örnek belediyecilik herkes için bir model olacak. Burada komünistlerin neler yapabileceğini herkese göstermemiz gerekiyor. Halk arkamızda durduğu sürece başarılı çalışmalara imza atacağız ve Türkiye'de hem örnek, hem model belediyecilik konusunda kendimizi kanıtlayacağız" diye konuştu.

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