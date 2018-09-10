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Kocasının makam odasında gün düzenledi

Kırıkkale'ye bağlı Yahşihan İlçesi’nin Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Osman Türkyılmaz’ın eşi, 10 kadın arkadaşı ile birlikte kocasının makam odasında gün düzenledi.

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Kocasının makam odasında gün düzenledi

Kırıkkale'ye bağlı Yahşihan İlçesi’nin Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Osman Türkyılmaz’ın eşi, 10 kadın arkadaşı ile birlikte kocasının makam odasında gün düzenledi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 08:09
Kocasının makam odasında gün düzenledi

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Osman Türkyılmaz'ın eşi Necibe Türkyılmaz makam odasında 11 arkadaşıyla bir araya gelerek altın günü düzenledi.

Pastalı, kurabiyeli, kısır partisi sosyal medyada hesaplarından paylaşıldı. Necibe Türkyılmaz "Güzel sürprizlerinden dolayı arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" mesajını yazdı. Etkinliğe katılan Emine Dalan da "Biz teşekkür ederiz, tekrar buluşalım" yanıtını verdi.

Bazı vatandaşlar makamda kadınlar günü düzenlenmesine tepki gösterdi.

Sosyal medyada şu eleştiriler yapıldı:

"Osman Türkyılmaz, kaymakamlıktaki makam odası babanızın çiftliğimi ki eşiniz Necibe Hanım ahbaplarını toplayıp kadın günü kısır partisi yapıyor. Buradan yetkilileri uyarıyorum ya gereğini yaparsınız ya da bu konuyu en üst merci neredeyse oraya kadar taşırım bilesiniz."

''Kırıkkale Yahşihan ilçesi Sosyal Yardımlaşma Müdürünün Kaymakamlıktaki odasında Müdür Osman Türkyılmaz’ın eşi Necibe Türkyılmaz arkadaşları ile kısır partisi vermiş...Ne diyelim AFİYET OLSUN...''

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.09.2018 10:33
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kocasının makam odasında gün düzenledi
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Muhammet Güler 2 saat önce

NE DIYELIM KENDINI BILMEZ INSANLAR COK. BUYUKLERIMIZIN SOZU HEP YERINI BULUYOR. OKUMAKLA ADAM OLUNMUYOR. DUSUNCE EDEP VE INSANLIK GEREK INSANA.

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A1 2 saat önce

Bu nasil memleket arkadas

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Canalan 45 dakika önce

Allah belanızı versin. Yetimlerin hakkını nasil ödeyeceksiniz

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Mery 9 dakika önce

Boyle züppe kılıklı adamlar memurluk yapıyor devletin de gözü gormuyor.okul bile okunmamıştır bunu da soyluyom. Mudurmus bıde

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X 4 dakika önce

Bu kadınlar neden bu kadar salak

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