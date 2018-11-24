Klıçdaroğlu: Öğretmen maaşı en az 6 bin 300 lira olmalı

24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle düzenlenen törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlerin gereken fedakarlığı göstermesi gerekir derken öğretmen maaşlarının da yoksulluk sınırının altında olmamalıdır açıklaması yaptı.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almamalıdır. TÜRK-İŞ belirliyor yoksulluk sınırını. 4 kişilik bir ailede yoksulluk sınırı 6 bin 300 lira.

Eğer bir öğretmeni siz yoksulluğa mahkum ederseniz olmaz. Öğretmen bir ülkenin geleceğini inşa ediyor. Öğretmen çocuklarımızı yetiştiriyor. Nasıl olur da öğretmeni siz yoksulluğa mahkum edersiniz. Bir toplum fedakarlık konusunda ortak paydayı öğretmenler için yapmak zorundadır. Yani öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almamalıdır.

Eğer bir öğretmen ay başını nasıl getireceğim diye düşünüyorsa emeğini ve gücünü çocuğa yeteri kadar veremez."

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