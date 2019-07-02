Kız Çocuklarının Eğitimi için Araştırma Önergesi!

Konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) ‘Araştırma Önergesi’ sunan Dr. Şevkin, Türkiye’de kız çocuklarının eğitime katılım oranının oldukça düşük seyrettiğinin bilindiğini vurguladı. Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Cinsiyet Eşitsizlik Raporu'nda Türkiye, ‘kız çocuklarının eğitime katılımı’ başlığına göre 145 ülke arasında 130'uncu sırada yer aldığına işaret eden Dr. Şevkin, uzmanların, kızların okullaşma oranının artırılması için hükümet ve sivil toplum kuruluşları (STK) eliyle yapılan projelerin olumlu sonuç verdiğini ancak kızların eğitime erişim oranında yaşanan artışın, belli bölgelerle sınırlı olduğunu belirttiğini vurguladı. Eğitim ya da iş hayatında yer almayan 15-19 yaş arası kadınların sayısının erkeklerden daha fazla olmasının da endişe yarattığına dikkat çeken Dr. Şevkin, okula giden kız çocuklarının oranının Güneydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu Bölgesi'nde diğer bölgelere kıyasla düşük seyrettiğini, son yıllarda kız çocuklarının eğitime katılım oranında artış görülse de bu bölgelerde yaşanan aksaklıkların sorunun ortadan kalkmadığının da bir işareti olduğunu söyledi.

OKUYAN KIZ ÇOCUKLARI ERKEKLERDEN BAŞARILI…

Kız çocuklarının okullaşma oranının sadece Güneydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu bölgeleriyle de sınırlı olmadığını vurgulayan Dr. Şevkin, araştırma önergesinin gerekçelerini şu bilgilere dayandırdı:

“Taşımalı eğitim sisteminin baş gösterdiği son yıllarda metropol kentlerde de kız çocuklarımızın okul sorunuyla karşı karşıya olduğu anlaşılmaktadır. Okul ve öğretmen sayısının yetersizliği de kız çocuklarımız için ayrı bir sorun teşkil etmektedir.

Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerine göre, Türkiye'de okuma yazma bilmeyen insanların yüzde 83'ü, okuma yazma bilen ancak bir okul bitirmeyenlerin de yüzde 58'i kadındır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre, çalışmayan ve aynı zamanda eğitim-öğretimine devam edemeyen 15-19 yaş arası kadınların toplam nüfusa oranı yüzde 24,5’tir.

Türkiye'de 25 yaşın üstündeki 100 kişiden 5'i okur yazar değildir. Ancak bu oran cinsiyet olarak ayrıştırıldığında 25 yaşından büyük 10 kadından 1'inin okur yazar olmadığı görülmektedir. Kız öğrenciler ise okumada erkek öğrencilere kıyasla en az 25 puan ileridedir. Birleşmiş Milletler’in (BM) raporuna göre kız çocuklarının okullaşma oranının artması ile birlikte ülkelerin ekonomide büyük atılım içerisine gireceği de öngörülmüştür.

Tüm bu gerekçelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşılması, Türkiye’de kız çocuklarımızın daha çok eğitime kazandırılması, eğitim ve ekonomide atılım gerçekleştirilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasa’nın 98 ve içtüzüğün 104 ve 105. Maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz.”

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA