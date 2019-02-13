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Kitapta KDV Sıfırlaması Sadece Yayınevleri İçinmiş!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazete, dergi, kitap ve süreli yayınlarda KDV'yi sıfırlayacaklarını söylemiş ve birçok kesimden bu konu hakkında takdir gelmişti. Ancak bugün TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Denizli Milletvekili Kazım Arslan olayın öyle olmadığını anlattı.

Kitapta KDV Sıfırlaması Sadece Yayınevleri İçinmiş!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazete, dergi, kitap ve süreli yayınlarda KDV'yi sıfırlayacaklarını söylemiş ve birçok kesimden bu konu hakkında takdir gelmişti. Ancak bugün TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Denizli Milletvekili Kazım Arslan olayın öyle olmadığını anlattı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 22:28
Kitapta KDV Sıfırlaması Sadece Yayınevleri İçinmiş!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazete, dergi, kitap ve süreli yayınlarda KDV'yi sıfırlayacaklarını söylemiş ve birçok kesimden bu konu hakkında takdir gelmişti. Ancak bugün TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Denizli Milletvekili Kazım Arslan olayın öyle olmadığını anlattı.

Kazım Arslan'ın konuşması şöyle;

"Hazine ve Maliye Bakanlığına soruyorum: Kitap dağıtımcıları, kitabevleri ve okur, yeni KDV düzenlemesindeki belirsizlikten dolayı şikâyetçidir. KDV'nin sıfırlanması kararının sadece yayınevi aşamasıyla sınırlı kalması, dağıtımcı, kitapçı ve okura bu KDV indiriminin yansıtılmaması son derece hatalıdır. Sadece yayınevleri için tanınan KDV sıfırlanması uygulamasının tüm dağıtım kitabevi satışlarında da sıfırlanması gerekmektedir. Şu an KDV oranındaki belirsizlik nedeniyle, Türkiye genelinde dağıtımcılar kitap sipariş etmeyi neredeyse bırakmış durumda, kitabevleri de elindeki stokla idare etmek durumunda kalmışlardır. Okur haklı olarak KDV'nin sıfırlandığını düşünerek indirim talep ederken yayınevleri dışında hiçbir aşamada KDV düşürülmedi.

Hazine ve Maliye Bakanından, Kültür ve Turizm Bakanıyla iş birliği sağlayarak kitapta KDV'nin sıfırlanması kararının her aşamada uygulanması ve kitap fiyatının düşürülmesi için gereğinin yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Erdoğan'dan Müjde: Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak
Erdoğan'dan Müjde: Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak
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