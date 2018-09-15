Kişiye Özel Yasa mı: 48 Saat Geçmeden Rektör Oldu!..

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Geçen ay profesör olan Milli Eeğitim Bakanlığı Eski Müsteşarı Yusuf Tekin, Hacı Bayram Üniversitesi’ ne rektör olarak atandı. Kişiye özel yasalar ve yönetmeliklerle yönetilen bir ülke” diyerek tepkisini dile getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Eski Müsteşarı Yusuf Tekin, 25 Temmuz 2018 tarihinde, 5 yıldır görev yaptığı müsteşarlık görevinden ayrılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, rektör olmak için 3 yıl profesörlük şartının kaldırılmasından sonra ilk rektör ataması yapıldı. Üniversite rektörlerinin profesör olan kişiler arasından herhangi bir süreye bakılmadan seçilmesine yönelik karardan sonran ilk atama Hacı Bayram Üniversitesi'ne gerçekleştirildi.

Hacı Bayram Üniversitesi'ne profesörlük sürecinde 3 seneyi doldurmamış olan Milli Eğitim Bakanlığı eski müsteşarı Yusuf Tekin atandı. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Tekin'in geçtiğimiz ay profesör olduğunu açıklayarak, “Rektörlükte üç yıl profesör olarak çalışma şartı 2 gün önce kaldırıldı. Geçen ay profesör olan Milli Eğitim Bakanlığı eski müsteşarı Yusuf Tekin Hacı Bayram Üniversitesi’ ne rektör olarak atandı. Kişiye özel yasalar ve yönetmeliklerle yönetilen bir ülke” ifade edildi.

Hacı Bayram Üniversitesi, Gazi Üniversitesi’nden ayrılan dokuz fakülteyle birlikte kurulmuştu. 20 yeni üniversitenin kurulmasını öngören kanunun yayınlandığı 18 Mayıs tarihinden bu yana Hacı bayram Üniversitesi’nin rektörlüğünü aynı zamanda Gazi Üniversitesi’nin Rektörü olan Prof. Dr. İbrahim Uslan eş zamanlı olarak geçici görevle sürdürüyordu.

Kaynaklar; Sözcü

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