Kırşehir Yeni Valisi İbrahim Akın Kimdir , Nerelidir?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda Kırşehir Valisi görevine İbrahim Akın'ın getirildiği belirtildi.

18 Mayıs Cuma tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Mülkiye Başmüfettişi olan İbrahim Akın, Kırşehir Valisi görevine atandı. Bugün itibariye geçerli olacak kararın ardından Kırşehirlilder, yeni Vali İbrahim Akın'ın kim olduğunu, nereli olduğunu araştırmaya başladı.

İBRAHİM AKIN KİMDİR?

Kırşehir yeni Valisi İbrahim Akın, 1970 yılında Çorum ili, Osmancık ilçesi, İncesu köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi ise Çorum’da tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

9 Mayıs 1994 tarihinde Kastamonu Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 1995 yılı Haziran ayından itibaren (8) ay süreyle dil eğitimi ve inceleme araştırma yapmak üzere İngiltere’de bulundu. Kaymakam Adaylığı esnasında Denizli-Beyağaç ilçesi Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. 1997 yılında 83. Dönem Kaymakamlık kursunu bitirerek Afyonkarahisar-Kızılören ilçesi Kaymakamlığına atandı. Daha sonra sırasıyla Diyarbakır-Kulp, Şanlıurfa-Akçakale ve Eskişehir-İnönü ilçesi Kaymakamı olarak görev yaptı. 25 Ocak 2006 tarihinde Mülkiye Müfettişliği, 1 Temmuz 2008 tarihinde Mülkiye Başmüfettişliği görevine başladı.

2009 yılı Eylül ayından 2013 yılı Ocak ayına kadar geçici görevli olarak Başbakanlıkta görev yaptı. 2013 yılı Ağustos ayından itibaren (1) yıl süreyle yurt dışı inceleme ve araştırma görevi kapsamında ABD’de bulundu. 16.04.2015 tarihinden itibaren Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Bu görevinin ardından Kırşehir Valisi olarak atanan Akın evli ve üç çocuk babasıdır.

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