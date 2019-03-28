Kıran Kırana! Son Sandığa Kadar Yarışın Süreceği 8 İl!

Yerel seçimlere sadece günler kaldı. Tüm Türkiye bu seçimler kilitlenmiş durumda. Vatandaşlar yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de yarışın açık ara biteceği yerler var. Bunu söylemek için kahin olmaya gerek yok. Ama bu seçim diğer seçimlerden şöyle bir farklılık içeriyor. Bazı şehirlerde son sandığa hatta son oya kadar yarış devam edecek! O şehirleri sizler için araştırdık ve bu haberimiz açıklanan anketlerle hazırlandı.

ANKARA

Son milletvekili seçimlerinde Ankara'da Cumhur İttifakı yüzde 53,5, Millet İttifakı yüzde 39,6, HDP yüzde 6,4 oy almıştı. 2014 yerel seçimlerinde ise AK Parti'ye yüzde 44,9, CHP'ye yüzde 43,8, MHP'ye yüzde 7,8 oy çıkmıştı ve AK Parti'nin adayı seçimleri çok küçük farkla kazanmıştı. Başkentte yarışın 'son sandık açılana kadar süreceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL

Anketlerde Binali Yıldırım'ın en az 5 puanla Ekrem İmamoğlu'nun önünde olduğu, ancak HDP'nin blok halde İmamoğlu'na oy vermesi durumunda seçimin çok kritik geçeceği görüşü dile getiriliyor. Son milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı'nın yüzde 50,9, Millet İttifakının yüzde 35,9 oy aldığı İstanbul'da HDP'nin yüzde 13 civarında oyu bulunuyor. 2014 seçimlerinde ise İstanbul'da AK Parti yüzde 47,9, CHP yüzde 40,1, HDP yüzde 4,8, MHP ise yüzde 4 oy almıştı.

ADANA

Son seçimlerde yüzde 46,4 oy alan Cumhur İttifakı'nın adayı, yüzde 39,2 oya sahip Millet İttifakı'nın adayına karşı yarışacak. HDP'nin sahip olduğu oy oranı ise yüzde 13,5. HDP blok halde Millet İttifakı'nın adayına oy verirse, halen MHP'nin yönettiği Adana'da belediye başkanlığı el değiştirecek. Ancak, 2014 mahalli seçimlerine göre ise MHP'nin bu ilde yüzde 33,6, AK Parti'nin ise yüzde 32 oy oranı bulunuyor. Yapılan anketlerde de Adana'da halen Cumhur İttifakı'nın adayının önde olduğu belirtiliyor.

ANTALYA

Turizmin başkentinde son seçimlerde Cumhur İttifakı yüzde 45, Millet İttifakı yüzde 47 oy almıştı. Hem ittifaklar arasında hem de partiler arasındaki oy oranlarının birbirine çok yakın olmasının seçim yarışının kıran kırana geçeceğinin işareti olduğu ifade ediliyor.

BURSA

Geçmişte Ak Parti’nin büyük farklarla aldığı Bursa’da son yılların en büyük rekabeti yaşanıyor. İyi Parti’nin sahneye çıkmasıyla milliyetçi oylara da sahip olmaya başlayan Millet ittifakı bazı anketlerde önde görünüyor. Kararsız seçmenin damga vuracağı yarış büyük ihtimalle 1 puanın altında bir farkla sonuçlanacak.

ESKİŞEHİR

Yıllarca CHP’nin kalesi olan Yılmaz Büyükerşen tarafından yönetilen Eskişehir’de değişiklik olasılığı hiç bu kadar yüksek olmamıştı. 2014’te CHP %45le kazanırken Ak Parti adayı %39 oy almıştı. Ancak bu ilde belirleyici unsur milliyetçi oylar olacak. MHP adayı %11 oy almıştı 2014’te. Bu seçimde bu oyların hangi ittifaka yöneleceği belirleyici olacak. Seçim anketlerinde son sandığa kadar yarış görünüyor.

MERSİN

Her seçimde adeta ucu ucuna yarışın sahne aldığı Mersin daha seçim başlamadan birçok tartışmaya sahne oldu. İyi Parti adayının seçime giriş evraklarının seçim kuruluna sunulmamasıyla başlayan süreç tartışmalara neden oldu. Seçim anketlerinde ittifaklar arasında 1 puan bile yok. Yine kararsız seçmen belirleyici olacak. Ancak son oya kadar yarışın süreceği kesin.

HATAY

Hatay da ülkenin göz bebeği şehirlerinden birisi. İttifak adayları hummalı bir çalışmayla kazanmak için yarışıyorlar. Anketlere göre Cumhur İttifakı adayı İbrahim Güler %45 oy alırken Millet İttifakı adayı Lütfü Savaş %43 oy oranına sahip. Kararsız seçmen bu ilde de belirleyici rol oynayacak.