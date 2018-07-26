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'Kimse Türkiye'ye Emir Veremez'

Mahkeme kararı ile Rahip Andrew Brunson 'ın tutukluğunun devamına ev hapsinde devam etmesi kararı verildi. Karar tüm dünyada demokrasi hamlesi olarak nitelendirilirken ABD'de farklı yankılar uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika Turunda olduğu günlere denk getirilen tehditkar açıklamalara devletin üst kademelerinden cevaplar çok sert oldu.

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'Kimse Türkiye'ye Emir Veremez'

Mahkeme kararı ile Rahip Andrew Brunson 'ın tutukluğunun devamına ev hapsinde devam etmesi kararı verildi. Karar tüm dünyada demokrasi hamlesi olarak nitelendirilirken ABD'de farklı yankılar uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika Turunda olduğu günlere denk getirilen tehditkar açıklamalara devletin üst kademelerinden cevaplar çok sert oldu.

26 Temmuz 2018 Perşembe 21:44
'Kimse Türkiye'ye Emir Veremez'

Mahkeme kararı ile Rahip Andrew Brunson 'ın tutukluğunun devamına ev hapsinde devam etmesi kararı verildi. Karar tüm dünyada demokrasi hamlesi olarak nitelendirilirken ABD'de farklı yankılar uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika Turunda olduğu günlere denk getirilen tehditkar açıklamalara devletin üst kademelerinden cevaplar çok sert oldu.

ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden '' Brunson için ABD'nin Türkiye'ye yaptırımları çok sert olacak'' açıklamasına ilk tepki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

İbrahim Kalın '' kimse tehditkar açıklamalarla Türkiye'ye birşey yaptıramaz'' derken, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay '' tehditkar açıklamalara tahammülümüz yoktur'' açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Donalt Trump'ın küstah açıklamasına en sert tepki Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; "Kimse Türkiye'ye ne yapacağını dikte edemez. Hukuk kuralları herkes için geçerlidir" açıklaması yaptı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.07.2018 22:51
Anahtar Kelimeler:
Rahip Andrew BrunsonçavuşoğluABDTürkiyeBrunsonEv Hapsi
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