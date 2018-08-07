Kılıçdaroğlu'nun İkizi MEB'de Önemli Görevli Atandı!..

Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun ikizi olarak tanınan Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı. Kılıçdaroğlu'na tıpatıp benzeten Prof.Dr. Ahmet Emre Bilgili müsteşar yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Milli eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk'un göreve gelmesi ile birlikte MEB kadrosundaki değişimler tüm hızıyla devam ediyor.

LGS yerleştirme sonuçlarındaki genel sorun nedeniyle görevden almalar devam ederken, kritik görevlere kritik isimlerin atamaları gerçekleştiriliyor. Genel olarak tabloya bakıldığında eğitimcilerin Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki görevden almalar kadar görevlere yapılan atamalarda beğeni topluyor.

Prof. Ahmet Emre Bilgili Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında, Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ile olan benzerliği sorulduğunda, "aynı yumurta ikizi gibi, umarım görevine son vermezler" açıklaması yapmıştı.

AHMET EMRE BİLGİLİ KİMDİR?

1960 yılında dünyaya gelen Ahmet Emre Bilgili aslen Adanalıdır.. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitiren Bilgili. 1993 senesinde yardımcı doçent, 1996 senesinde ise doçent unvanını aldı.

Bir süre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyeliği yapmıştır

Aynı zaman Van'ın Bahçesaray ilçesinde 3 yıl devam eden Ulusal Bahçesaray Satranç Şöleni’nin organizatörlüğünü yürütmüştür

Bir dönem Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde satranç üzerine yazılar yazmış ve büyük ilgi görmüştür.

1999 yılında Marmara Üniversitesine atanmıştır.. İstanbul Uluslararası Satranç Festivali Organizasyon Kurulu üyesi olan Bilgili, halen Marmara Üniversitesinde öğretim üyeliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür..

Milli Eğitim Bakanlığı’nın İstanbul’da düzenlediği törenlere Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili de katıldı. Bilgili’nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na olan benzerliği ise herkesi şaşırtmıştır.

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