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Kılıçdaroğlu'ndan Şok Çıkış: Ben de Ülkücüyüm

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ben bütün ülkücüleri seviyorum. Ülkücülük ne demektir? Bir insanın ülküsü kadar değerli bir şey olabilir mi? Vatan ülküsü, bayrak ülküsü, insan sevgisi, bütün herkesi kucaklamak. Ben de ülkücüyüm, ne var bunda?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Şok Çıkış: Ben de Ülkücüyüm

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ben bütün ülkücüleri seviyorum. Ülkücülük ne demektir? Bir insanın ülküsü kadar değerli bir şey olabilir mi? Vatan ülküsü, bayrak ülküsü, insan sevgisi, bütün herkesi kucaklamak. Ben de ülkücüyüm, ne var bunda?" ifadelerini kullandı.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:01
Kılıçdaroğlu'ndan Şok Çıkış: Ben de Ülkücüyüm

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ben bütün ülkücüleri seviyorum. Ülkücülük ne demektir? Bir insanın ülküsü kadar değerli bir şey olabilir mi? Vatan ülküsü, bayrak ülküsü, insan sevgisi, bütün herkesi kucaklamak. Ben de ülkücüyüm, ne var bunda?" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir siyasal parti. O siyasal partinin tercihine saygı duyarım. Beni ülkücülükle itham ediyor, öyle anlaşılıyor. Ben bütün ülkücüleri seviyorum. Ülkücülük ne demektir? Bir insanın ülküsü kadar değerli bir şey olabilir mi? Vatan ülküsü, bayrak ülküsü, insan sevgisi, bütün herkesi kucaklamak. Eğer bunlar ülküyse ben de ülkücüyüm. Ne var bunda yani? Siz kalkıyorsunuz kendi ülkenizin çıkarlarını savunuyorsunuz. Kadın-erkek eşitliğini, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir düzeni savunuyorsunuz. Kendi ülkenizde örgütlü bir toplumu savunuyorsunuz. Bütün bunların hepsi eğer bir ülkücü ise ben de ülkücüyüm, ne var bunda?" şeklinde konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 09.03.2019 14:05
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