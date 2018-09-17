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Kılıçdaroğlu'ndan İş Bankası açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İş Bankası hisseleri hakkındaki sözlerine cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

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Kılıçdaroğlu'ndan İş Bankası açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İş Bankası hisseleri hakkındaki sözlerine cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

17 Eylül 2018 Pazartesi 11:24
Kılıçdaroğlu'ndan İş Bankası açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İş Bankası hisseleri hakkındaki sözlerine cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Sayın Erdoğan CHP’nin İş Bankası’ndan para almadığını söylemesi güzel bir olay. Çünkü biz para almıyorduk ama bunu anlatamıyorduk bir türlü. Evet biz gerçekten hiçbir apara almıyoruz. Biz İş Bankası’nın ortağı da değiliz. Biz sadece ve sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün hisselerinin temsilcisiyiz o kadar. Ve biz beş kuruş para almayız o para Türk Dil Kurumu’na, Türk Tarih Kurumu’na gider. Çünkü Atatürk’ün vasiyeti böyle. Daha önce Kenan Evren de aynı yolu denemişti. '' ifadelerini kullandı.

''HİSSELERİ ALIP VARLIK FONUNA MI DEVREDECEK?''

Kenan Evren ve Arkadaşlarının da aynı şeyi denediğini aktaran Kılıçdaroğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü; ''Kenan Evren ve arkadaşları darbe sonrası Atatürk’ün hisselerini hazineye devretmişlerdi. Ve o süreçte dava açıldı ve biz davayı kazandık. Erdoğan önce hukuki sürece bir baksın. Ondan sonra karar versin. Türkiye’nin banisi olan Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetine herkesin saygı duyması lazım. Biz hiçbir zaman ama hiçbir zaman İş Bankası yönetiminde bulunan arkadaşlar İş Bankası'nın bankacılık işlerine karışmazlar. Sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün hisselerini temsil etme onurunu taşırlar. Erdoğan neden böyle bir karar aldı? Acaba alıp Varlık Fonu’na devretmeyi mi düşünüyor?'' şeklinde konuştu.

KATAR’DAN ALINAN HİBE UÇAK HAKKINDA DA KONUŞTU

Katar'dan alınan uçak polemikleri devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'uçağı satın almadık, Katar Emiri hediye etti'' açıklamasına da değinen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti;

Türkiye Cumhuriyeti devleti bir şeyhten hibe uçak alacak kadar küçülmemeli. Bu benim onuruma dokunuyor. Diyor ki Erdoğan, “Efendim CHP’yi neden rahatsız ediyor?” Ya ben Türkiye’nin çıkarlarını onurunu savunduğum için rahatsız ediyor. Seni nasıl rahatsız etmez? Hem diyorsun “dünya lideriyim” hem de kalkıp Katar Şeyhi’nden hibe uçak alıyorsun.
 
Hibe uçakla Türkiye cumhuriyetinin cumhurbaşkanı gezer mi?  Devletin malıymış. Devletin malıysa ver vatandaş gezsin. Kimseyi kandırmasın gerekçe de uydurmasın. Eğer onuru varsa o uçağı yarın sabah iade eder. Türkiye Cumhuriyeti devleti cumhurbaşkanının gezeceği bir uçağı bir şeyhten hibe alamaz.

Ülke bu kadar sıkıntı içindeysen vatandaş bu kadar sıkıntı içindeyken, herkes birbirine “yarın ne olacak” diye sorarken bir bakıyorsunuz beyefendi kalkmış gitmiş kendisine ultra lüks uçak almış. Kimden almış Katar Şeyhinden. Kim o Katar Şeyhi? Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı doğalgaz arayışı yapan şirketlerle iş birliği yapan biri. Emin olun ağırıma gidiyor."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 17.09.2018 11:46
Anahtar Kelimeler:
kılıçdaroğlu ndan bankası açıklaması
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