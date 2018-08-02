Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye Misilleme Çağrısı!..

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisininde aralarında bulunduğu 4 partinin ortak açıklamasının ardından ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama kararını sert bir dille eleştirerek aynı yaptırımların uygulanarak misilleme yapılması gerektiğini söyledi.

banner396

Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye Misilleme Çağrısı!..

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisininde aralarında bulunduğu 4 partinin ortak açıklamasının ardından ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama kararını sert bir dille eleştirerek aynı yaptırımların uygulanarak misilleme yapılması gerektiğini söyledi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:22
Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye Misilleme Çağrısı!..

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisininde aralarında bulunduğu 4 partinin ortak açıklamasının ardından ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama kararını sert bir dille eleştirerek aynı yaptırımların uygulanarak misilleme yapılması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "ABD'nin yaptırım kararını doğru bulmuyoruz. ABD'nin iki bakanı hakkında biz de aynı kararı almalıyız" açıklamasında bulundu.

ABD, Papaz Andrew Brunson davası nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

Amerka Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamaya göre yaptırımlar kapsamında, iki bakanın ABD'deki mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirleri donduruldu ve ABD vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir iş ve işlem yapması yasaklandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MİSİLLEME ÇAĞRISI!

ABD'nin bu kararına hükümet cephesinin ardından ana muhalefetten de tepki geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "ABD'nin yaptırım kararını doğru bulmuyoruz. ABD'nin iki bakanı hakkında biz de aynı kararı almalıyız" dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.08.2018 15:23
Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluChp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu : ABD'de Bir Malımız var!..
Bakan Soylu : ABD'de Bir Malımız var!..
19 Kurul Genelge İle Devredildi! İşte Devredilen Kurullar!..
19 Kurul Genelge İle Devredildi! İşte Devredilen Kurullar!..
Herkes Birleşti!.. 4 Parti'den Ortak Açıklama!..
Herkes Birleşti!.. 4 Parti'den Ortak Açıklama!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim