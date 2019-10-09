Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 12°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99649
ALTIN
284.012
DOLAR
5.8613
STERLIN
7.1580
EURO
6.4365

Kılıçdaroğlu, TÜGİAD Yöneticileri İle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile İstanbul’da bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, TÜGİAD Yöneticileri İle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile İstanbul’da bir araya geldi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 21:15
Kılıçdaroğlu, TÜGİAD Yöneticileri İle Bir Araya Geldi

Toplantıda CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yer aldı. TÜGİAD üyelerinin yoğun katılım gösterdiği toplantıda ekonomiye dair özel açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, üyelerden gelen soruları da yanıtladı. Türkiye’nin 5 temel sorunu olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu " Dış politikada ekonomide, demokrasi, eğitim ve toplumsal barış noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sorunları çözemezsek yeni sorunlar ile çıkmaza gireceğiz” ifadelerini kullandı.

Gençlerin siyasete girmesini istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, Özellikle gençlerin siyasete ilgi göstermesinden son derece memnun olduklarının altını çizdi. Gençler sorunlara ilgi gösterdikçe gelecek açısından daha az endişe duyduklarını da belirtti.

Çok fazla üniversite açıldığını ve bu sebeple öğretim görevlisi noktasında eksiklik yaşandığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu “Artık profesör ve doçent bulunamıyor. Hukuk fakültelerinde derslere avukatlar giriyor” dedi. Kadınların iş dünyasındaki önemine de vurgu yapan Kılıçdaroğlu, yönetimde minimum yüzde 33 kadın üye gözettiklerini ve bunu arttırmak istediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ise operasyonu desteklediklerini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
kılıçdaroğlu tügiad yöneticileri araya geldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet Bahçeli 16 gündür yok
Devlet Bahçeli 16 gündür yok
Ülkücülerin acı kaybı
Ülkücülerin acı kaybı
“Otel rezervasyonlarında fotoğraf hilesi”
“Otel rezervasyonlarında fotoğraf hilesi”

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim