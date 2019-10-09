Kılıçdaroğlu, TÜGİAD Yöneticileri İle Bir Araya Geldi

Toplantıda CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yer aldı. TÜGİAD üyelerinin yoğun katılım gösterdiği toplantıda ekonomiye dair özel açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, üyelerden gelen soruları da yanıtladı. Türkiye’nin 5 temel sorunu olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu " Dış politikada ekonomide, demokrasi, eğitim ve toplumsal barış noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sorunları çözemezsek yeni sorunlar ile çıkmaza gireceğiz” ifadelerini kullandı.

Gençlerin siyasete girmesini istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, Özellikle gençlerin siyasete ilgi göstermesinden son derece memnun olduklarının altını çizdi. Gençler sorunlara ilgi gösterdikçe gelecek açısından daha az endişe duyduklarını da belirtti.

Çok fazla üniversite açıldığını ve bu sebeple öğretim görevlisi noktasında eksiklik yaşandığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu “Artık profesör ve doçent bulunamıyor. Hukuk fakültelerinde derslere avukatlar giriyor” dedi. Kadınların iş dünyasındaki önemine de vurgu yapan Kılıçdaroğlu, yönetimde minimum yüzde 33 kadın üye gözettiklerini ve bunu arttırmak istediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ise operasyonu desteklediklerini sözlerine ekledi.