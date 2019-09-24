Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 24°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101656
ALTIN
277.545
DOLAR
5.6712
STERLIN
7.0735
EURO
6.2377
TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans ve Lisans Mezunu Proje Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Dar Gelirliye 350 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı!
İstanbul Üniversitesi KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bakan çağrı yaptı! 300 bin 300 Bin TL'lik dev destek
2019-2020 2000 Polis Alım Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı! İşte Detaylar...

Kılıçdaroğlu: TSK'ya ilişkin rahatsız edici duyumlar var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durumuna ilişkin rahatsız edici duyumlar ve ordudaki emir-komuta zincirini bozacak gelişmeler olduğunu öne sürdü.

Kılıçdaroğlu: TSK'ya ilişkin rahatsız edici duyumlar var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durumuna ilişkin rahatsız edici duyumlar ve ordudaki emir-komuta zincirini bozacak gelişmeler olduğunu öne sürdü.

24 Eylül 2019 Salı 10:41
Kılıçdaroğlu: TSK'ya ilişkin rahatsız edici duyumlar var

Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, camiye, orduya ve adliyeye siyaset karıştığını belirterek, "Yargıya doğrudan talimat verilir noktaya gelindi. Bunun en tipik örneği Selahattin Demirtaş'tır. Son Yüksek Askeri Şura kararlarından, emeklilik, atama ve terfilerden ve istifalardan görüyoruz ki, şimdi orduya da siyaseti sokmaya başladılar" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Ordunun durumuna ilişkin rahatsız edici duyumlar var; hükümetin parti devleti kurma gayretinde sıranın ordunun partileştirilmesine mi geldiği endişesi var. Burada ordunun siyasi otoritenin emrinde olması gereğinden söz etmiyorum, demokrasilerde öyle olacak. Ben ordunun içine günlük sıcak siyasetin sokulmasından ve artık atama ve terfilerde de liyakat yerine parti tercihleri kullanılmasından söz ediyorum. Bu söylemlerden rahatsızlık duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Yenikapı mitinginde söylediği "Camiye siyaset sokarsak toplumu böleriz. Adliyeye sokarsak adaleti bulamayız. Kışlaya sokarsak darbeyi önleyemeyiz" cümlelerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, " Camiye siyaset soktular, seçim sürecinde yaşadık. Adliyeye siyaset soktular. Partili avukatları yargıç ya da savcı olarak atadılar. O kadar ki yargıya doğrudan talimat verilir noktaya gelindi. Bunun en tipik örneği Selahattin Demirtaş’tır. Son Yüksek Askeri Şura kararlarından, emeklilik, atama ve terfilerden ve istifalardan görüyoruz ki, şimdi orduya da siyaseti sokmaya başladılar" diye konuştu.

'KOMUTAN TERFİLERİNDE SADAKATE GÖRE ATAMALAR YAPILDI'

Komutan terfilerinde AK Partili akrabaların yer aldığını öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Komutan terfilerinde liyakatten çok siyasal sadakate yani AKP’den bulunan tanıdıklara, akrabalık bağlarına göre atamalar yapıldı. Ordu daha fazla yıpranmasın diye isim vermiyorum ama maalesef durum iç açıcı değil; isteyen araştırıp kendisi de görebilir. Bir süre sonra orduda terfi etmek isteyen her askerin siyasetçi peşinde koşmasından endişe ediyorum. Bu durum ordudaki emir-komuta zincirini bozar. Terfisini falanca siyasinin etkisiyle alan bir subay, ya da astsubay artık komutanını dinlemez hale gelebilir. FETÖ olayında bunlar yaşandı… Yaşandı ama ders alınmıyor. Hatalar bilinerek tekrarlanıyor. Dahası, 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’cülerin tasfiye edildiği söylendi, ama şimdi 15 Temmuz’a direnen, Fethullahçıların Ergenekon, Balyoz ve benzeri kumpaslarla mağdur edilmiş subaylar çeşitli bahanelerle tasfiye ediliyor. Yerine parti referansı olanlar, tanıdığı, akrabası olanlar getiriliyor. Zamanında FETÖ’cü yapının yaptığını şimdi AKP yapıyor."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kılıçdaroğlu tsk ya ilişkin rahatsız edici duyumlar var
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Özel'den PTT önergesi: Kiralama faaliyeti PTT'yi zarara sokuyor
CHP'li Özel'den PTT önergesi: Kiralama faaliyeti PTT'yi zarara sokuyor
Ankara'da ilginç iddia: AK Parti'de yeni hedef İYİ Parti ile ittifak!
Ankara'da ilginç iddia: AK Parti'de yeni hedef İYİ Parti ile ittifak!
Egemen Bağış'tan Kılıçdaroğlu Açıklaması!
Egemen Bağış'tan Kılıçdaroğlu Açıklaması!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim