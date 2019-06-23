Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 22°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
94022
ALTIN
261.854
DOLAR
5.8200
STERLIN
7.3941
EURO
6.5930
Kılıçdaroğlu'ndan zafer konuşması: Artık hiçbir güç mazbatayı verememezlik edemez
Kaza İle Kendini Vuran Polis hayatını kaybetti
Suriyeliler 15 yaşındaki kızın boğazını kesti !
YSK'dan Flaş Mühür Kararı!
Kahramanmaraş'a Şehit Ateşi Düştü!

Kılıçdaroğlu'ndan zafer konuşması: Artık hiçbir güç mazbatayı verememezlik edemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki seçim zaferinin ardından CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara seslendi. CHP lideri, ''Hep birlikte demokrasi destanı yazdık'' açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan zafer konuşması: Artık hiçbir güç mazbatayı verememezlik edemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki seçim zaferinin ardından CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara seslendi. CHP lideri, ''Hep birlikte demokrasi destanı yazdık'' açıklamasında bulundu.

23 Haziran 2019 Pazar 20:56
Kılıçdaroğlu'ndan zafer konuşması: Artık hiçbir güç mazbatayı verememezlik edemez

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarını CHP Genel Merkezi'ndeki makamında takip eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkez önünde otobüs üzerinden  açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Teşekkür ederim. Türkiye demokrasiye inananlarla gurur duyuyor ve bütün dünya Türkiye ile gurur duyuyor. Bütün dünya Türkiye ile ve son seçimler dolayısıyla da gurur duyuyor. Demokrasiyi sonuna kadar savunanlar sizlerle herkes gurur duyuyor.

''DEMOKRASİ KONUSUNDA BİR ARAYA GELDİK DESTAN YAZDIK''

Kapalı kapılar arkasında demokrasiye darbe yapıldı Allah'ın izniyle 800 bin oy farkıyla biz bunu çözdük. Hep birlikte bir demokrasi destanı yazdık. Millet İttifakı'nda yer almamakla birlite bize destek veren AK Parti'li MHP'li ülkücü HDP'li Saadet'li kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Tarihin en önemli süreçlerinden birisini yaşadık. Demokrasi konusunda bir araya geldik destan yazdık.

''ARTIK HİÇBİR GÜÇ MAZBATAYI VERMEMEZLİK EDEMEZ''

Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez. Artık bu saatten sonra kapalı kapılar ardında hiç kimse millet iradesine darbe yapamaz. Artık saraylarda oturup egemen olarak herkesi etkileyeceğini düşünenler halkın iradesine artık saygı duymak zorundalar. Bu saatten sonra Türkiye süratle gerçek gündemine dönmelidir. İşsiz sayımız 8,5 milyona yaklaştı. Bizim gücümüz demokrasilerdeki en büyük güçtür. 82 milyon demokrasi sınavını verdik. Şimdi demokrasiyi yüceltme zamanı. Birlikte Türkiye'ye sorunlarımıza sahip çıkacağız. Hiç kimsenin üzülmesini istemem. Kazanan demokrasidir, Türkiye'dir, Mustafa Kemal'in ve onun arkadaşlarıdır demokrasiyi getirmek isteyenler. Ekrem başkana hakkı ikinci kez teslim edilecek. İki kez arka arkaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmek de her kula nasip olmaz. Herkesi kucaklayacağız. Hiç kimseye kin, öfke beslemeyeceğiz. CHP bundan sonra artık 82 milyonun partisidir. Bizler bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Yolumuz uzun ama güzel. Kararlıyız inançlıyız herkesi kucaklıyoruz. Herkese selamlarımızı saygılarımızı gönderiyoruz.''

Anahtar Kelimeler:
kılıçdaroğlu ndan zafer konuşması artık hiçbir güç mazbatayı verememezlik edemez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK Başkanı Güven'den açıklama: İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecek
YSK Başkanı Güven'den açıklama: İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecek
Erdoğan'dan ilk açıklama: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum
Erdoğan'dan ilk açıklama: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum
23 Haziran İstanbul seçimini doğru tahmin eden anket firması belli oldu
23 Haziran İstanbul seçimini doğru tahmin eden anket firması belli oldu

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim