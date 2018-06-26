Kılıçdaroğlu'ndan Seçim Sonrası Flaş Erdoğan ve İstifa Açıklaması (İstifa Edecek mi?)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası ilk kez kameralar karşısına çıktı.

Seçim sonrası açıklamaları merakla beklenen Kemal Kılıçdaroğlu bir basın toplantısı düzenledi. Bugünortaya atılan iddialarda istifa edeceği belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi ve önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu açıklamasında iktidarın yüzde 7'lik bir oy kaybettiğini ve seçimin kaybedeninin AK Parti olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Oy kullananlara teşekkür ediyorum. Demokrasi adına binlerce gönüllü görev yaptı. Hiçbir beklentisi olmaksızın demokrasi olsun diye yola çıkıp destek verenlere teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü kendi örgütlerimize yapıyoruz. Bütün baskı ve tehditlere rağmen yüreklice görevlerini yaptılar. OHAL vardı. Bıçaklanan arkadaşlarımız vardı. Gece sabaha karşı CHP bayraklarını asan kardeşlerimiz vardı.

Devletin bütün imkanları kullanılıyordu karşı tarafta. Medyanın yüzde 95'i iktidarın kontrolündeydi. Bütün bu baskılara rağmen CHP örgütleri önemli bir görev yaptılar. Daha önceki seçimlerde İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı görevinden istifa ederdi. Onlar da kullanıldı. Adalet Bakanı istifa ederdi. İstifa etmediler.

CHP örgütlerinin hangi koşullarda bir zoru gerçekleştirdiğinin vicdan sahibi olan herkesin bilmesini isterim.

Seçimlerle toplumun üzerindeki ölü toprağını kaldırdılar. Sonuç şu; AK Parti'ye 7 puan kaybettirdiler. Kolay elde edilebilecek bir başarı değildir. Bütün baskılara ve şantajlara rağmen 7 puan indirdiler. Ben bu arkadaşlarıma teşekkür etmeyip de kime edeceğim. Oyları 42,5'e düştü, bu bizim için çok önemli bir sonuç. Bu sonuç parlamentoda iktidar partisini kaybetmesine yol açtı. Dünün tek adamı, bugünün topal ördeğidir. Her istediğini yapamayacak. Parlamentonun itibarini biz koruyacağız. Duvarın bir kısmını yıktık. Aynı azim ve kararlılıkla duvarın geri kalan kısmını da yıkacağız. Bu seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir. 7 puan oy kaybetmiştir, parlamentoda çoğunluğu kaybetmiştir.

Ayrıca CHP'de gözler, Kemal Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce görüşmesinde. İki ismin bugün ya da yarın bir araya gelmesi bekleniyor.

İki ismin buluşmasında partide bundan sonra atılacak adımlarla ilgili bir yol haritasi üzerinde konuşulması bekleniyor. Bu aşamada İnce'nin yeni bir genel başkanlık yarışı başlatıp başlatmayacağı önem kazanıyor."

AK PARTİ'YE 7 PUAN KAYBETTİRDİLER

Seçimlerle toplumun üzerindeki ölü toprağını kaldırdılar. Korku ve sindirmeyi kaldırdılar. Sonuç şu, AK Parti'ye 7 puan kaybettirdiler. Kolay elde edilecek bir başarı değildir. Sıradan bir başarı değildir. Bütün TV, gazetelere rağmen, baskı, şantajlara rağmen 7 puan indirdiler.

Bu bizim için çok önemli bir sonuçtur. Güçlü ve aydınlık bir Türkiye'nin kapısın araladılar. Bu sonuç aynı zamanda parlamentoda iktidarın çoğunluğu kaybetmesine de yol açtı. Dünün tek adamı bugünün topal ördeğidir. Her istediğini yapamayacak.

SEÇİMİN TEK KAYBEDENİ AK PARTİ'DİR

Bu milletin demokrasiye özlemi var. Özetle, duvarın bir kısmını yıktık, aynı azim ve kararlılıkla duvarın geri kalan kısmını da yıkacağız. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Seçimin tek kaybedeni var, AK Parti. Parlamentoda çoğunluğunu kaybetmiştir. Kazanan da demokrasidir.

Bu süreci kolay elde etmedik, bu sonucu da kolay elde etmedik. Daha seçime girmeden önce iktidarın demokrasiye kumpas kurduğunu farkettik. Bir siyasi partinin seçime girmesini engellemek için her şeyi denediler. Kumpası bozduk, bir siyasi partinin önünü açtık. Bu bizim demokrasiye aşık olduğumuzu gösterir.

ANADOLU'YU BARIŞTIRDIK

Anadolu'yu barıştırdık. Millet İttifakı'nı kurduk. Toplumun gerginlikten uzak durmasını sağladık. Eski kavgaları bir yana bırakıp güzel bir geleceğe bakma hedefini ortaya koyduk. Millet İttifakı tarihimizin en önemli demokrasi kurumlarından biri olacaktır.

Her türlü baskı, şantaj ve tehdide rağmen sandık güvenliğini sağlamak bizim namus borcumuzdu. Gönüllüler, demokrasiden yana bütün partiler ve örgütümüz sandıklara sahip çıktı. Demokrasimize sonuna kadar sahip çıktık. Sağlıklı işleyen bir demokraside devletin liyakat esasına göre yükseldiği bir demokraside sandık güvenliği diye bir şeyden söz edilmez. Çünkü, devletin memuru görevini yapar. İktidar militanları görevlendirdiği için bu konuya ayrı bir önem verdik.

Bu süreçte Orta Anadolu'da artık CHP'nin daha çok sesi çıkaracak. Milletvekili çıkaramadığımız birçok ilde milletvekili çıkardık.

ERDOĞAN'I TEBRİK EDECEK MİSİNİZ?

Daha sonra bir basın mensubunun Erdoğan'ı tebrik edip etmeyeceğini sorması üzerine Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı tebrik etmeyeceğini, tek adam rejimini savunan bir kişiyi tebrik etmeyeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında, Muharrem İnce'nin fazla oy alacağını bildikleri için onu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiklerini söyledi.

İSTİFA EDECEK Mİ?

Bir basın mensubunun parti içindeki istifa seslerini hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için çalışma başlattıklarını, koltuk sevdası olanların partide işinin olmadığını söyledi. Ancak Kılıçdaroğlu , istifa edecek misiniz? sorusunu yanıtsız bıraktı.

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