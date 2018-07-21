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Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Kurultay ve İmza Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay tartışmaları hakkında son dakika açıklaması geldi.

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Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Kurultay ve İmza Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay tartışmaları hakkında son dakika açıklaması geldi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:43
Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Kurultay ve İmza Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması.

Eski bakanlardan Cahit Kayra'yı Kadıköy'deki evinde ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

" 'Olağanüstü kurultay isteyenler yeterli sayıya ulaşacak mı? İmza tartışması var. Neler söyleyeceksiniz?" şekilnde basın mensuplarının yönlendirdiği sorusuna Kılıçdaroğlu, "Allah aşkına Türkiye'nin gündemi ne? Türkiye'nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor. Yargı eliyle yargısız infazlar yapılıyor. Ekonomi perişan vaziyette. İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil. Gündem farklı bir gündem. Tükiye'nin gündemine kilitlenmemiz lazım. Milletvekili hapiste. Hangi gerekçe ile hapiste olduğunu hepimiz görüyoruz. Enis Berberoğlu nasıl tutuklanıyor? Nasıl içeriye atılıyor? Hepimiz biliyoruz. Eren Erdem aynı şekilde. Davası öne alınıyor. Duruşması öne alınıyor. Tutuklanıyor ve hapse atılıyor.

Yurtdışına kaçacak deniliyor. Oysa dokunulmazlığı kalktıktan sonra 38 kez yurtdışına gitti geldi. Niye kaçsın? Bütün bunlar Türkiye'nin gündemindeyken biz nelerle uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağım. Genel yayın yönetmenleri ile bir araya geleceğim. Bu konuları belki orada biraz daha ayrıntılı oturur düşünür ve düşünelerimi aktarırırım" şeklinde cevap verdi.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluSon DakikaKurultayChp
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Efkan 1 saat önce

28 gun gidilmesinden yanayim . Ulkede savas ciksa silah tutmayi bilmeyen 5 milyon kisi var . Bence lisans mezunuda lise mezunuda 6 ay yapmali . Bededelliye gerek kalmaz

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