Kılıçdaroğlu'ndan EYT'lilere: AKP'ye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Balıkesir'de ortak miting düzenledi.

Seçim dönemi yaklaşırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'de ortak miting düzenledi. Kılıçdaroğlu, burada Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a da seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir mitinginde yaptığı açıklamalar şöyle oldu:

"Bir ülkenin kaderini değiştiren Kuvayi Milliyecilerin adının verildiği meydandayız. Kuvayi Milliye dik durmak demektir.

Balıkesir'in kendi koşullarıi görkemli bir tarihi var. Balıkesir Türkiye coğrafyasının en önemli illerinden biridir. Hep birlikte cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Sorunları demokratik yollarla aşacağız.

Millet İttifakı oluşturuyorsak demokrasi, evlatlarımız, çiftçimiz, sanayicimiz için yapıyoruz. Günümüzün 24 saati bu ülkede herkes huzur içinde yaşasın diye çalışıyoruz.

17 yıldır AK Parti'yi tek başına iktidar yapan kardeşlerimize seslenmek istiyorum.

İstediğimizi vali kaymakam yapalım, istediğimiz kararnameyi çıkartalım dediler. O yetkiyi verdiniz. Vergi verdiniz yetmedi. Sizlerin dedelerinizin kurduğu fabrikaları özelleştirdiler. Yetmedi borçlandılar.

AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımızın vicdanına sesleniyorum. 17 yıldır vergi aldılar, özelleştirdiler borçlandılar. Soğan kuyruğuna muhtaç ettiler. Vicdanınıza sesleniyorum. Milletin aklıyla dalga geçiyorlar. Adına varlık kuyruğu dediler. Sen o kuyruğun başına geçersin. Milelte tırnak ucu kadar bir şey vermezler.

'TARIMI BİTİRDİLER'

En bereketli topraklarda tarımı bitirdiler. Yurt dışından daha pahalıya getirdiler. Yunanistan'dan 113 milyon dolarlık pamuk ithal ettiler. 15 milyon dolarlık tütün ithal ettiler. Yunanistan çiftçisi zengin oldu.

200 ton patates gelecek sıfır gümrükle. Sıfır gümrükle elektriği versene çiftçiye, doğalgazı versene. İlacı versene.

Hiç bir gerçek milliyetçinin eli AK Parti'nin bulunduğu yuvarlağın içine oy basamaz. Ben bu ülkenin kum tanesini kimseye emanet etmem. Bu ülke için gerekirse hep birlikte canımızı veririz.

Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda nasıl mücadele edildi?

Fabrikaları sattılar. Elde Tank Palet fabrikası kaldı. Dünyada bana bir örnek gösterin. Dünyada hiçbir devlet yoktur ki kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya satsın. Ve o silah fabrikasını yabancı bir orduya satanların sözcülüğünü yapanlar asla milliyetçi olamaz.

'BAY KEMAL OLMAK İÇİN NAMUSLU OLMAK LAZIM'

Erdoğan diyor ki Bay Kemal konuşuyor. Bay Kemal ağzına bant mı çeksin. Bay Kemal olmak için namuslu, yürekli adam olmak lazım. Bay Kemal olmak Trump telefon ettiğinde papazı bırakmamak demektir. Bay Kemal olmak için oğluna paraları sıfırladın mı dememek gerektir.

Tank Palet fabrikası niye satıldı? Bu ülkenin temelinde şehitleri gözyaşları, sırtında silah taşıyan kadınlar var. Türkiye'nin bütün sınırlarında acı, kan gözyaşı, milli mücadele var. Bu ülke sıradan bir ülke değil.

Gazi Mustafa Kemal bütün İslam Dünyası'na örnek olan projeti hayata geçirdi. Cumhuriyeti kurdu. Halka inandı, halka güvendi. Bunlar çalıyor, çırpıyor sonra da dönül vatan millet Sakarya edebiyatı yapıyor.

'EYT'LİLER İÇİN KANUN TEKLİFİ VERDİK'

EYT'lileri, Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunlarınızı biliyorum. Kanun teklifi de verdik. MHP ile Ak Parti sorunlarını çözmek istemedi. Erdoğan size 'türedi' lafını kullandı. Emeklilikte Yaşa Takılan bir kişi AK Parti'ye oy verirse iki elim iki yakanızda olacak.

Bir vatandaş buzağıyı vereyim 3 ay beslesinler dedi. Yemi, gübreyi öğrensinler. Kürkte vergi sıfırladılar. Elektrik, mazot öyle değil. Her şeye zam gelecek. Zam gelmesinler diye frene basmış vaziyetteler daha fazla nasıl oy alabiliriz diye.

Türkiye genelinde 7 buçuk milyon insanımız işsiz. Bunlara iş bulunması lazım. İsmail Ok iş imkanları yaratacak. Yaratacaksın başkan görevin.

Biz kavgadan yana değiliz. Huzurdan yanayız. İsteriz ki her evde huzur olsun. Herkesin tenceresi kaynasın. Cennet gibi ülkeyi cehenneme çevirdiler.

Her gün kavga. 3 gün konuşma millet rahatlasın. Günün 24 saatı televizyon kanalları beyfendi için çalışıyor. İstediğin kadar konuş doğru yoldan ayrılmayacağız. Hak hukuk adalet diyeceğiz. "