Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan Karikatürü Talimatı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında önemli açıklamalara değindi. Ana muhalefet partisi genel başkanı olarak ODTÜ'nün mezuniyet törenindeki karikatür skandalına değinen Kılıçdaroğlu, söz konusu karikatürü kendi sosyal medya hesaplarından paylaşacağını duyurdu.

CHP'li Milletvekillerine de seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, ''siz de tüm sosyal medya hesaplarınızda o karikatürü paylaşın'' talimatı verdi.

CHP Meclis grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili mesajına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

"Daha düne kadar 'kontrollü darbe diyordu' dediler. İki 15 Temmuz var; bir halkın 15 Temmuz'u, biri sarayın 15 Temmuz'u" ifadelerini kullandı.

Yargıyı da eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu "Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hakimi Yargıtay'a atadılar. Yargıtay için yüz karasıdır. Yarın birisi ben Yargıtay kararını uygulamıyorum derse ne olacak. Hukuksuzluğu hukuk kültürü diye yutturmaya çalışıyorlar. Adaletin olmadığı bir ülkedir Türkiye. Adalet yok" diye konuştu.

Bahsi geçen karitatür;

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