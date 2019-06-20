Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sana bu yetkiyi kim verdi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için kullandığı "Ordu’da bu milletin, devletin valisine ne diyor, ‘it’ diyor. Bu nasıl kucaklama ya? Benim milletimden, başta Ordu valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez" ifadesini eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sana bu yetkiyi kim verdi? Efendim yargı bilmem ne olursa. Nasıl mahkeme bilecek o işi, talimat verecek. Bir şekilde hapse atılacak. Akıl var mantık var sen bir ülkeyi yönetiyorsun, sana bu insanlar oy vermiş. Sana cumhurbaşkanı olma kapısını kim açtı? Biz açtık. Sana açtığımız kapıdan yürüyüp demokrasiyi geliştireceğine, katlediyorsun."

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile gazeteci İsmail Küçükkaya'nın bir otelde bir araya geldiği görüntülerin medya kuruluşlarına servis edilmesiyle ilgili olarak da "Aynı otele gidenlerin görüntülerinin yarın servis edilmeyeceğini kim garanti edebilir. O otelin genel müdürü ve yöneticilerinin derhal istifa etmesi lazım" ifadesini kullandı.

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