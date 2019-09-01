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Kılıçdaroğlu'ndan Dünya Barış Günü'ne videolu kutlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla hazırlanan videoda usta şair Nazım Hikmet'in, Davet şiirinden 'Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine' dizelerini okudu.

Kılıçdaroğlu'ndan Dünya Barış Günü'ne videolu kutlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla hazırlanan videoda usta şair Nazım Hikmet'in, Davet şiirinden 'Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine' dizelerini okudu.

01 Eylül 2019 Pazar 09:31
Kılıçdaroğlu'ndan Dünya Barış Günü'ne videolu kutlama

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından gün dolayısıyla paylaşılan videonun girişinde Nazım Hikmet'in Davet şiirinin son bölümünde yer alan, "Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine / bu davet / bu hasret bizim" dizelerini okudu.

​Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, videoda 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla şu mesajı verdi:

"Biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz, biz bayrağımızı seviyoruz. Biz insanımızı seviyoruz, biz insanlarımız arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Biz görüşü ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun bütün insanlarımızı kucaklıyoruz. Biz toplumda gerginlik istemiyoruz. Biz kavga istemiyoruz. Biz kendi ülkemizde huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz."

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