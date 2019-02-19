Kılıçdaroğlu'ndan Çok Sert İşsizlik Açıklaması!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısında konuştu. " Fabrikaları sattın, şimdi domates satıyorsun" diyerek Erdoğan'a yüklenen Kılıçdaroğlu İşsizlik konusunda da sert konuştu.

İşte CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından öne çıkan işsizlık başlıkları;

'BUGÜN 'ANADOLU KAPLANLARI'NDAN SÖZ EDEN YOK, KAPLAN KALMADI ÇÜNKÜ'

İş arayan bütün kardeşlerime sesleniyorum; 17 yıldır iktidardalar, onların çocukları işsiz değil. Sarayda işsizlik yok. Saray çevresinde de işsizlik yok. Fakirin, arkası olmayanın çocuğu işsiz. Ama sen hâlâ gidip oyunu ona vereyim diyorsan yarın ağzındaki lokmayı da alır.

Bunlar iktidar olmadan önce 'Anadolu Kaplanları' diye bir laf vardı. Bugün 'Anadolu Kaplanları'ndan söz eden yok, kaplan kalmadı çünkü. Çift dikiş maaş alanlar var. Emeklilikte yaşa takılan, işsiz kalan yüz binlerce kişi var. Bunların derdi ile ilgilenen var mı bizim dışımızda? Hayır yok.

Sosyal hukuk devleti ne demek? Sosyal devlet fakirin yanında olan devlet anlamına gelir. Devlet hangi fakirin fukaranın yanında oldu? Kişi başına yıllık milli gelir ortalaması 11 bin dolarmış. Nerede bu para? Kim alıyor bu paraları?

'FABRİKALARI SATTIN, ŞİMDİ DOMATES SATIYORSUN'

Ben işsizliği çözeceğim demekle işsizlik çözülmez. Herkes işçi alsın diyen Erdoğan'dı, çözüldü mü? Üniversiteyi bitirdiğinde iş bulursun, biraz oku… Binlerce ünivesite öğrencisi var iş bulamıyorlar. Plan-program olmazsa işsizlik sorunu çözülmez. 3.5 milyon Suriyeliyi Türkiye'ye getirirsen işsizliği çözemezsin, Hazine'yi damada verirsen işsizliği çözemezsin. Fabrikaları sattın, şimdi domates satıyorsun. Çiftçiyi üretemez hale getirirsen, işsizlik sorununu çözemezsin.

Terörist ilan ettikleri hal esnafının kullandığı ürünlerin fiyatlarına ne kadar zam gelmiş? Gübreye yüzde 80, zirai ilaçta yüzde 100'ün üzerinde. Seraların kaplandığı naylona yüzde 80-90. Çiftçi üretemiyor, borç batağı içinde. İşsizlik sorunu akılla, programla çözülür. Devlettte likayak kalmadı, hepsini yok ettiler.

'KİM YAPIYORSA ALLAH BELASINI VERSİN'

Ahkam kesmekle işsizlik çözülmez. İşsizlik akılla çözülür, planla çözülür. İşsizlikle mücadelenin temel anahtarı üretmektir. Hayatın her alanında üreteceksin ki işsizlik olmasın.

'Bu yüksek binaları kim yapıyor' diyor. Sanki Güney Kore'den gelip yaptılar. Şikayet eden kim, Erdoğan. Kim izin verdi bu yüksek binalara, izin verenin Allah belasını versin diyorum ne diyeyim başka.

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