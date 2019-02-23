Kılıçdaroğlu'ndan Asgari Ücret Açıklaması!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisi tarafından Antalya'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Katıldığı toplantıda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun en önemli başlığı asgari ücret konusuydu. CHP'li Belediyelerde asgari ücretin 2200 TL AKP'li belediyelerde asgari ücretin 2020 TL olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, " asgari ücretin 2200 TL olmasını istiyorsan, sandığa gittiğinizde CHP'li Belediyeye oy vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

"Bizim belediyelerimizde asgari ücret 2200 TL'dir. AKP'li belediyelerde 2020 TL. Bütün AKP'li kardeşlerime sesleniyorum: Asgari ücretin 2200 TL olmasını istiyorsan. Sandığa gideceksin CHP'li belediyeye oy vereceksin kardeşim." diyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu "Özellikle CHP'liler oylarını İYİ Parti'li belediye başkan adaylarına verecekler. Çiftçiyi, hal esnafını, seracıyı terörist ilan ediyor. Ne yaptı bunlar? Bir hataları mı var? Hataları varsa gitti AKP'ye oy verdi. AKP'ye dersini verecekler. Gübre'ye yüzde 100, elektrik, mazota zam yaparsın. Bunlara kimse bişey demez! Asıl zammı sen yapıyorsun, faturayı çiftçiye çıkartırıyor. Bunları düşünerek sandığa gideceksin. İzmir Büyükşehir Belediyemiz çok güzel projeler yaptı. Tarım Türkiye'de gerilerken İzmir'de yüzde 7,5 büyüdü. Aynısın Muhittin Böcek Antalya'da yapacak." ifadelerini kullandı.

"BEDAVAYA ALDIKLARI ÜRÜNÜ PARA İLE SATTILAR"

Vatandaştan bedavaya aldıkları ürünleri para ile sattılar. Bundan daha ayıp bir şey olabilir mi? Şimdi soruyorum bu para nereye gitti? 2 tür belediyecelik var biri halkçı belediyecelik diğeri Saray belediyeciliği. Başkanlara söylerim saydam belediyecilik. Harcadığınız her kuruşun hesabını vereceksiniz. Bütün belde halkını kucaklayacaksınız. Sadece yoksulların olduğu yere pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Tanzim kuyruklarının varlık kuyruğu olduğunu söylüyorlar. En varlıklı adam sensin. Sen de girsene kuyruğa.

"6 MİLYON KİŞİ SOKAKTAN GEÇİNİYOR"

'Grup toplantısında gösterdiği çöpteki kadının kendisine dava açması konusunda): Geçen salı günü bir fotoraf gösterdim. Bir kadın çöp kutusunun içinde bir şeyler arıyor. Bu gazetelerde yer aldı. Benim içimi acıttı. Böyle bir tablo 21. yy Türkiyesi'nde içimi acıttı. Bir kadın çöp kutusunda ne arıyor dedim? Bu kadını varlıklı bir kadındır, vs dediler. Kim dedi bunları. Havuz medyası söylüyor. Kadının yüzü görünmüyor. Bu tablo 21. yy Türkiyesi'nin bir gerçeğidir. O taplantıdan bir kaç gün önce sokak ekonomisi çalıştayı yaptık. 6 milyon kişi sokaktan geçiniyor. Çöp toplayanlar, kağıt toplayanlar… 6 milyon kişi siyasetin görmediği, unutulan kişilerdir… Siz bir gün iktidar sahiplerinden birisinin çöpten kağıt toplayan insanlar nasıl geçiniyor diye sorduğunu duydunuz mu? Asgari ücretle geçinenler nasıl yaşıyor diye sorduklarını duydunuz mu? Ben 21. yy Türkiyesi'ne yakışmayan tabloyu gösterdim. Tahammül edemiyorlar. Buna o tablo Türkiye gerçeğidir. İşsizlik almış başını gidiyor; AKP'nin en fazla oy aldığı Şanlıurfa'da bin kişi geçici olarak işe alınacak, 40 binin üzerinde başvuru oluyor, statta kura çekimi yapılıyor. Bizlerin belediyelerinin olduğu hiçbir yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.

İki tür belediyecilik var. Bir saray belediyeciliği, bir de halkın belediyeciliği. Saray belediyeciliğinde her şey rant için yapılır. Biz de öyle değil. Her şeyin hesabı verilir.

"GERİLİMDEN VE KAVGADAN BIKTIK"

Gerilimden bıktık. Kavgadan bıktık. Ama ben milletin ferasetine inanıyorum. Bu seçimler gerçekten bizim demokrasi tarihimiz için milat olacak. Halkımız bütün gerçekleri biliyor. Bu yüzden Antalya'da Büyükşehir için Muhittin Böcek diyoruz. Sayın Böcek ile Antalya kazanacak.

Kılıçdaroğlu, ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in Erdoğan'ın ima etmesi halinde derhal istifa edeceğini söylemesini hatırlattı.

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