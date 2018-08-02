Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye Misilleme Çağrısı!..

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisininde aralarında bulunduğu 4 partinin ortak açıklamasının ardından ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama kararını sert bir dille eleştirerek aynı yaptırımların uygulanarak misilleme yapılması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "ABD'nin yaptırım kararını doğru bulmuyoruz. ABD'nin iki bakanı hakkında biz de aynı kararı almalıyız" açıklamasında bulundu.

ABD, Papaz Andrew Brunson davası nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

Amerka Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamaya göre yaptırımlar kapsamında, iki bakanın ABD'deki mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirleri donduruldu ve ABD vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir iş ve işlem yapması yasaklandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MİSİLLEME ÇAĞRISI!

ABD'nin bu kararına hükümet cephesinin ardından ana muhalefetten de tepki geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "ABD'nin yaptırım kararını doğru bulmuyoruz. ABD'nin iki bakanı hakkında biz de aynı kararı almalıyız" dedi.