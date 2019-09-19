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Kılıçdaroğlu'ndan '2023'te yeniden aday olacağım' diyen İnce hakkında ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Meydanlar dolacak Muharrem İnce aday olacak. Bu böyle yarım kalır mı?" açıklamasını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan '2023'te yeniden aday olacağım' diyen İnce hakkında ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Meydanlar dolacak Muharrem İnce aday olacak. Bu böyle yarım kalır mı?" açıklamasını değerlendirdi.

19 Eylül 2019 Perşembe 19:29
Kılıçdaroğlu'ndan '2023'te yeniden aday olacağım' diyen İnce hakkında ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemde yer alan gelişmelerle ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Adalet Bakanlığı'nın 'Fettah Tamince' kararını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Vicdanım da buna el vermiyordu ben bunu defalarca dile getirdi. Avukatlarla Fettah Tamince arasındaki parasal ilişkinin çok iyi bir şekilde irdelenmesi lazım. Acaba paranın gücüyle mi oluyor bu? Yoksa başka güçler mi var? Adalet Bakanlığı'nın itiraz etmesi sadece adaletin gerçekleşmesi adına önemli bir aşama" dedi.

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin "Muharrem İnce 'Cumhurbaşkanlığı'na aday olabilirim' dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin aday olma gibi bir fikriniz var mı?" şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"İlk iki soru şu anda gündemimizde olan bir soru değil. Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu zaman bakarız."

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