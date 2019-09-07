kılıçdaroğlu na yumurtalı saldırı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın ilçelerine ziyaretlerini sürdürürken bazı kişi ya da kişiler tarafından yumurta saldırısına uğradı.

YUMURTALAR HAVADA UÇUŞTU

Aydın'ın ilçelerine ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası Belediye önünde toplananlara seslendiği sırada ezan okunmaya başlayınca konuşmasına ara verdi. Bu sırada Kılıçdaroğlu'na doğru birkaç yumurta fırlatıldı. Yumurtalar Kılıçdaroğlu'na isabet etmedi. Yumurtaları kimin attığı da ilk etapta anlaşılamadı.

KORUMALAR GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURDU

Yumurtalar Kılıçdaroğlu'na isabet etmezken yumurtayı atanlar henüz tespit edilemedi. Saldırı sonrası korumalar güvenlik çemberi oluştururken yaşananlara vatandaşlar tepki gösterdi.

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