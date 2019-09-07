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Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı

Aydın'ın ilçelerine ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası Belediye önünde toplananlara seslendiği sırada kimliği belirsiz biri tarafından yumurta saldırısına maruz kaldı

Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı

Aydın'ın ilçelerine ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası Belediye önünde toplananlara seslendiği sırada kimliği belirsiz biri tarafından yumurta saldırısına maruz kaldı

07 Eylül 2019 Cumartesi 20:35
Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın ilçelerine ziyaretlerini sürdürürken bazı kişi ya da kişiler tarafından yumurta saldırısına uğradı.

YUMURTALAR HAVADA UÇUŞTU

Aydın'ın ilçelerine ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası Belediye önünde toplananlara seslendiği sırada ezan okunmaya başlayınca konuşmasına ara verdi. Bu sırada Kılıçdaroğlu'na doğru birkaç yumurta fırlatıldı. Yumurtalar Kılıçdaroğlu'na isabet etmedi. Yumurtaları kimin attığı da ilk etapta anlaşılamadı.

KORUMALAR GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURDU

Yumurtalar Kılıçdaroğlu'na isabet etmezken yumurtayı atanlar henüz tespit edilemedi. Saldırı sonrası korumalar güvenlik çemberi oluştururken yaşananlara vatandaşlar tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
kılıçdaroğlu na yumurtalı saldırı
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