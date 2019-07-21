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Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a hakaretten fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı sarayda oturuyor" sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında fezleke düzenlediği ortaya çıktı. Fezlekede, Kılıçdaroğlu’nun 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçunu işlediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a hakaretten fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı sarayda oturuyor" sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında fezleke düzenlediği ortaya çıktı. Fezlekede, Kılıçdaroğlu’nun 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçunu işlediği belirtildi.

21 Temmuz 2019 Pazar 19:39
Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a hakaretten fezleke

Milliyet'ten Şevket Yaman’ın haberine göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, 12 Aralık 2018'de Ankara'da düzenlenen 'İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı'nda "FETÖ’nün her ayağını ortaya çıkardılar. Baklavacı ayağı, sanayici ayağı, esnaf ayağı, gazeteci ayağı, bilmem ne bilmem ne. Bir şey eksik. FETÖ’nün siyasi ayağı. Bunu söylüyorum mahkemeye de vermiyorlar. Çünkü götürüp delilleri önüne koyacağız" ifadelerini kullanmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları nedeniyle fezleke düzenledi.

15 Mayıs 2019’da düzenlenen fezlekede, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup veya o örgütün çıkarlarına uygun çalışmalarda bulunan bir kişi olarak göstermek suretiyle; onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde tahkir etmek suretiyle Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu işlediği yönünde yeterli kanuni delilin mevcut olduğu" ifadeleri kullanıldı.

Fezlekede, yasama dokunulmazlığının milletvekillerine mutlak bir koruma sağlamadığı, TBMM tarafından dokunulmazlıkların kaldırılabileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
kılıçdaroğlu na erdoğan a hakaretten fezleke
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