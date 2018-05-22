Kılıçdaroğlu Milletvekili Adayları Tartışmalarına O Sözlerle Noktayı Koydu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili aday listesi hakkında son dakika açıklamasında bulundu.

Habertürk'un son dakika olarak aktardığı bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu, listelerin açıklanmasının ardından başlayan tartışmalara değindi ve önemli açıklamalarda bulundu.

Habertürk canlı yayınına konuşan Kılıçdaroğlu, ülkenin 5 temel sorununun olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı kazanacak, CHP kazanacak Millet İttifakı kazanacak dedi.

Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden ve suçlamadan bir liste oluşturduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu 24 Haziran'a ilişkin değerlendirmesi olarak da iddialı konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkenin beş temel sorunu olduğunu belirtti.

Ekonomi, eğitim dış politika başlıklarının altını çizdi. ''Listeleri kimseleri dışlamadan ötekileştirmeden hazırladık''

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