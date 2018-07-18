Kılıçdaroğlu Hakkında Jet Soruşturma!..

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünkü meclis grup toplantısında ODTÜ'lü öğrencilerin tutuklanmasını sert bir dille eleştirmiş ve ODTÜ'lü öğrencilerin tutuklanmasına neden olan 'Tayyipler Alemi' isimli karikatürü sosyal medya hesabından paylaşacağını belirtmiş ve paylaşmıştı.