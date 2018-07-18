Kılıçdaroğlu Hakkında Jet Soruşturma!..

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünkü meclis grup toplantısında ODTÜ'lü öğrencilerin tutuklanmasını sert bir dille eleştirmiş ve ODTÜ'lü öğrencilerin tutuklanmasına neden olan 'Tayyipler Alemi' isimli karikatürü sosyal medya hesabından paylaşacağını belirtmiş ve paylaşmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı 'Tayyipler alemi' paylaşımına dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan jet soruşturma başlatıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyleydi;
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