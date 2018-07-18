Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kılıçdaroğlu Hakkında Jet Soruşturma!..

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünkü meclis grup toplantısında ODTÜ'lü öğrencilerin tutuklanmasını sert bir dille eleştirmiş ve ODTÜ'lü öğrencilerin tutuklanmasına neden olan 'Tayyipler Alemi' isimli karikatürü sosyal medya hesabından paylaşacağını belirtmiş ve paylaşmıştı.

banner396

Kılıçdaroğlu Hakkında Jet Soruşturma!..

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünkü meclis grup toplantısında ODTÜ'lü öğrencilerin tutuklanmasını sert bir dille eleştirmiş ve ODTÜ'lü öğrencilerin tutuklanmasına neden olan 'Tayyipler Alemi' isimli karikatürü sosyal medya hesabından paylaşacağını belirtmiş ve paylaşmıştı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:12
Kılıçdaroğlu Hakkında Jet Soruşturma!..

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünkü meclis grup toplantısında ODTÜ'lü öğrencilerin tutuklanmasını sert bir dille eleştirmiş ve ODTÜ'lü öğrencilerin tutuklanmasına neden olan 'Tayyipler Alemi' isimli karikatürü sosyal medya hesabından paylaşacağını belirtmiş ve paylaşmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı 'Tayyipler alemi' paylaşımına dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan jet soruşturma başlatıldı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyleydi;

KPSSCAFE.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Karikatür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bedelli askerlik TBMM başkanlığına sunuldu
Bedelli askerlik TBMM başkanlığına sunuldu
Görevine İade Edilen Memurlar FETÖ Havuzu'na Alınacak!..
Görevine İade Edilen Memurlar FETÖ Havuzu'na Alınacak!..
Atatürk'ün Bu Sözünü Kimse Unutmasın Diyen Kıulıçdaroğlu Sözü Unuttu
Atatürk'ün Bu Sözünü Kimse Unutmasın Diyen Kıulıçdaroğlu Sözü Unuttu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim