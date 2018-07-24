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Kılıçdaroğlu: Değişim olacaktır, kimse endişe duymasın

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay ve değişim tartışmalarıyla ilgili sorulan soruya, 'Göreceksiniz, yeni süreçte partide önemli değişiklikler olacak' açıklaması yaptı.

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Kılıçdaroğlu: Değişim olacaktır, kimse endişe duymasın

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay ve değişim tartışmalarıyla ilgili sorulan soruya, 'Göreceksiniz, yeni süreçte partide önemli değişiklikler olacak' açıklaması yaptı.

24 Temmuz 2018 Salı 14:56
Kılıçdaroğlu: Değişim olacaktır, kimse endişe duymasın

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay ve değişim tartışmalarıyla ilgili sorulan soruya, 'Göreceksiniz, yeni süreçte partide önemli değişiklikler olacak' açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, 'Şunu söyleyeyim, son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Değişmeyen bir şey varsa o da değişimdir. Göreceksiniz, yeni süreçte partide önemli değişiklikler olacak. Biz partiyi dar alanlardan tartışmanın ötesinde geniş alanlarda tartışılmasını sağladık. Değişim olacaktır, kimse bundan endişe duymasın.' dedi.

'A TAKIMI'NI DEĞİŞTİRİYOR

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre parti kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun 'değişim' mesajının MYK değişikliği olduğu Temmuz sonunda A Takımı'nda değişikliğe gideceği ifade edildi.

KPSScafe.com.tr | Ankara

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Son Güncelleme: 24.07.2018 15:42
Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluDeğişim
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