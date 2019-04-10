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Kılıçdaroğlu: Bu iş yüzde 100 netleşene kadar sandık başında kalacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, YSK kararının ardından “Hiçbir sandık bırakılmayacak. Bu iş yüzde 100 netleşene kadar sandık başında kalacağız. Karar netleşene kadar hiçbir oy çuvalı sahipsiz kalmayacak” diye talimat verdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu: Bu iş yüzde 100 netleşene kadar sandık başında kalacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, YSK kararının ardından “Hiçbir sandık bırakılmayacak. Bu iş yüzde 100 netleşene kadar sandık başında kalacağız. Karar netleşene kadar hiçbir oy çuvalı sahipsiz kalmayacak” diye talimat verdiği öğrenildi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 07:21
Kılıçdaroğlu: Bu iş yüzde 100 netleşene kadar sandık başında kalacağız

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 38 ilçede oyların yeniden sayımına yönelik verdiği kararı kurmaylarıyla birlikte değerlendirdiği bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da devam eden itiraz süreçlerinde Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'nin seçim takip sistemini koordine eden Onursal Adıgüzel ile sürekli iletişim halinde olduğu öğrenildi.

YSK kararını olumlu karşılayan Kılıçdaroğlu'nun, Kaftancıoğlu ve CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç ile konuştuğu kaydedildi. Kılıçdaroğlu'nun tekrar sayım kararı alınan 51 sandıkla ilgili derhal önlem alınması yönünde talimat verdiği ve “Hiçbir sandık bırakılmayacak. Bu iş yüzde 100 netleşene kadar sandık başında kalacağız. Karar netleşene kadar hiçbir oy çuvalı sahipsiz kalmayacak” ifadesini kullandığı aktarıldı.

CHP kaynakları YSK'nin kararıyla birlikte İmamoğlu'nun mazbatasını bugün ya da yarın alması gerektiğini ifade ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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