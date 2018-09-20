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Kılıçdaroğlu 3 Yıl 2 Ay Erdoğan İçin Çalışacak!..

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıkları iddiaları nedeniyle İstanbul'da açılan 3 ayrı tazminat davasında tazminat ödemeye mahkum edildiği toplam manevi tazminat bedeline karşılık gelen 909 bin 353 lirayı, İstanbul 3. İcra Dairesi veznesinin hesabına yatırdı.

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Kılıçdaroğlu 3 Yıl 2 Ay Erdoğan İçin Çalışacak!..

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıkları iddiaları nedeniyle İstanbul'da açılan 3 ayrı tazminat davasında tazminat ödemeye mahkum edildiği toplam manevi tazminat bedeline karşılık gelen 909 bin 353 lirayı, İstanbul 3. İcra Dairesi veznesinin hesabına yatırdı.

20 Eylül 2018 Perşembe 16:35
Kılıçdaroğlu 3 Yıl 2 Ay Erdoğan İçin Çalışacak!..

Davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da açılan 3 ayrı davada mahkum edildiği toplam 698 bin lira manevi tazminatın yasal faizi ve avukatlık ücretleriyle birlikte ödenmesi maksadıyla İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvuru yaptı.

Başvuru üzerine davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, dava  dosyalarının bulunduğu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili hukuk dairelerine icranın geri bırakılması (tehir-i icra) isteğinde bulundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili hukuk daireleri ise davacı Kemal Kılıçdaroğlu'na söz konusu bedeli İcra Müdürlüğü'ne teminat olarak yatırması için süre verdi.

Bu kapsamda davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, avukatlık  ücretleri ve yasal faiziyle birlikte toplam 909 bin 353 lira tutan manevi tazminat bedelini, İstanbul 3. İcra Dairesi'nin hesabına yatırdı.

23 bin tl maaş alan Kılıçdaoğlu bu durumda 3 yıl 2 ay Erdoğan'a çalışmış olacak.

Tazminat davalarının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi hukuk daireleri tarafından onanması durumunda söz konusu bedel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hesabına aktarılacak.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve  yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıkları iddiaları üzerine İstanbul'da açılan 3 ayrı tazminat davası geçtiğimiz aylarda karara bağlanmıştı.

Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, "5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşmasındaki iddiaları nedeniyle davalı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 142 bin lira tazminat ödemesine karar vermişti.

Davalı Kılıçdaroğlu partisinin 21 Kasım 2017'de yapılan grup  toplantısındaki iddiaları sebebiyle hakkında açılan üçüncü tazminat davasında ise  Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 359 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Kılıçdaroğlu, bu 3 davada toplam 698 bin lira tazminat ödemeye mahkum  edilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları, yerel mahkemenin kararlarını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı.

Kaynaklar; Haber 7

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Son Güncelleme: 20.09.2018 17:23
Anahtar Kelimeler:
kılıçdaroğlu yıl ay erdoğan için çalışacak
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