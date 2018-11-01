KHK Mağdurlarının Sorunları Meclis'te!

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal, KHK mağdurları için hem Meclis araştırması istedi, hem de soru önergesi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal, darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL sürecinde binlerce kamu görevlisinin yargılama aşaması tamamlanmadan görevinden KHK ile ihraç edildiğini belirterek, takipsizlik veya beraat kararı aldığı halde görevine iade edilmeyen KHK mağdurlarının yaşadıkları sıkıntıların, problemlerin ve sorunların tespit edilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi için hem Meclis araştırması istedi hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

KHK MAĞDURLARI KOMİSYONDAN SONUÇ ALAMADI

Anayasanın 98’inci Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 104. ve 105’inci maddeleri gereğince KHK mağdurları için “Meclis Araştırması Açılmasını” talep eden Milletvekili Köksal, “Öyle ki OHAL Komisyonuna başvurularında hala birçok mağdur sonuç alamamıştır. Takipsizlik veya beraat kararı aldığı halde görevine iade edilmeyen KHK mağdurlarının yaşadıkları sıkıntıların tespiti ve mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis araştırması açılmasını talep ettiğini” ifade etti.

BİNLERCE KAMU GÖREVLİSİ SUÇSUZLUKLARI İSPATLANMASINA KARŞIN GÖREVLERİNE İADE EDİLMEDİ

15 Temmuz 2016 tarihinde hain FETÖ terör örgütünün darbe girişimden sonra ilan edilen OHAL neticesinde binlerce kamu görevlisinin yargılanmadan veya yargı aşaması tamamlanmadan KHK ile görevlerinden ihraç edildiğini hatırlatan Köksal, “Bu şekilde ihraç edilen kamu görevlilerinden bazıları yargılanmış, takipsizlik veya beraat kararı alarak suçsuzluklarını ispat etmişlerdir. Ne var ki yargıda aklanan bu mağdurların büyük bir bölümü masumiyetlerini ispatlamalarına rağmen görevlerine iade edilmemişlerdir. Bu mağdurların OHAL Komisyonuna başvuruları da sonuçsuz kalmıştır. Takipsizlik veya beraat kararı aldığı halde aylardır işine dönmeyi bekleyen binlerce kamu görevlisi vardır. Yine takipsizlik veya beraat kararı aldığı halde OHAL Komisyonunca göreve iade talebi reddedilenler vardır. Yargıda aklandığı halde görevine aylardır iade edilmeyen veya mahkemede suçsuzluğunu kanıtladığı halde başvuruları OHAL Komisyonunda reddedildiği için görevlerine geri dönemeyen mağdurlar açısından tam bir hukuksuzluk örneği yaşanmaktadır. Bu hukuk devletinde eşine rastlanılmayan bir uygulamadır.” dedi.

BAŞVURULARIN NASIL İNCELEMEYE ALINDIĞI HALA MUAMMA

“OHAL Komisyonunun içinden KHK ile ihraç edilenlerin başvurularını neye ve hangi sıraya göre incelemeye aldığı hala bir muammadır.” diyen Köksal, “Yine takipsizlik veya beraat kararı aldığı halde OHAL Komisyonunca işe iade talebi reddedilen mağdurlar açısından idari yetkilinin görüşlerine göre karar verildiği şeklinde yapılan açıklamada komisyonda hukuk dışı kararların verildiği iddialarını gündeme getirmektedir. Zira suçsuzluğunu yargı önünde kanıtlayan bir kişiyi idari amirinin kanaatiyle işine iade etmemek ne hukuka ne vicdana ne de kamu menfaatine sığmaktadır. OHAL Komisyonu yargı kararına göre değil idari amirlerin, yöneticilerin şahsi kanaatine göre karar veriyorsa o zaman Bakanlık bünyesinde kurulan bu komisyon kişisel kanaatleri yargı karalarının üstünde görüyor anlamı çıkmaktadır ki bunu da Hukuk Devleti ilkesiyle bağdaştırmak mümkün değildir. Yargıda aklanan ama buna rağmen işlerine geri dönemeyen mağdurların daha fazla sıkıntı yaşamamalarını sağlayarak, mağduriyetlerini giderme noktasında ivedilikle hareket edilmelidir.” diye konuştu.

KOMİSYON YARGI KARARINA NİÇİN GÜVENMİYOR?

Milletvekili Köksal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na (TBMM) verdiği soru önergesinde ise şu soruları yöneltti:

Bakanlığınız bünyesinde kurulan ve OHAL KHK’ları ile ihraç edilenlerin işe iade taleplerini inceleyen OHAL Komisyonuna işe iade talepleriyle müracaat eden kaç kişi olmuştur? İşe iade talebiyle komisyona müracaat edenlerin kaç tanesi işine geri dönmüştür? Kaç tanesinin talebi reddedilmiştir? Komisyon işe iade talebiyle ilgili değerlendirme yaparken hangi kriterleri esas almıştır? Yargı kararıyla suçsuzluğunu kanıtlamış olmak işe iade için gerekli ve yeterli bir kriter değil midir? Yargıda takipsizlik ve beraat kararı halde idari amirinin, yöneticisinin kanaatiyle işe iade talebi reddedilen kaç kişi vardır? Yargıda aklanmış olmak yeterli ve geçerli bir kriter olarak kabul edilmeyip idari amirinin, yöneticilerin kanaatiyle karar verildiği doğru ise komisyon Yargı kararına niçin güvenmemektedir?

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