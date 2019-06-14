KHK Mağdurları TBMM Gündeminde!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) genel kurulunda gündem dışı söz alan Dr. Şevkin, Bandırma’dan bir annenin feryadını ileterek başladığı konuşmasında ailelerin sesinin duyulmasını istedi.

“BU SESE KULAK VERİN!”

“669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle haksız yere tasfiye edilip, üniformaları ve hayatları ellerinden alınan binlerce gencin ve binlerce ailenin alın teri hakları ne olacak?” diye soran Dr. Şevkin, şunları söyledi:

“Bir anne ‘Otuz beş aydır sesimizi duymuyorlar. Bitsin artık bu haksızlık, evlatlarımızın üniformaları verilsin, evlatlarımız gülsün artık, duyun bizi’ diye Bandırma'dan feryat ediyor. 30 bini Türk Silahlı Kuvvetleri’nde olmak üzere, haklarında soruşturma açılmayan, hapis cezası almayan, yurt dışı yasağı bulunmayan on binlerce insan KHK mağduru olup açlığa mahkûm edilmiş durumda. Bir devlet haksız yere vatandaşını cezalandırması söz konusu olamaz, ölüme mahkûm edemez, etmemelidir. İnsanlarımız, işten atılan on binlerce memur ve devlet görevlisi ve TSK görevlisinin9 itiraz hakkı, adil bir yargılama ve yeniden değerlendirme hakkı talep ediyor. Meclis, suçsuz günahsız insanların sesine kulak vermelidir.”

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