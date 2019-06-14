Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
90456
ALTIN
257.836
DOLAR
5.9050
STERLIN
7.4606
EURO
6.6617
İstinaftan 2 yıl evliliğe 2 yıl nafaka
Facebook Para Dağıtacak! Facebook'tan Nasıl Para Kazanabilirsiniz?
Efsane Futbolcusu Hayatını Kaybetti!
Yetenek Sınavı Başvuruları Başladı
Kredi Borcu Son 17 Yılda 178 Kat Arttı!

KHK Mağdurları TBMM Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu kurumlarından haksız yere uzaklaştırılan askeri öğrencilerle devlet memurları, öğretmenler, akademisyenlerin yanı sıra binlerce vatandaşın sorununu meclis gündemine taşıdı.

KHK Mağdurları TBMM Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu kurumlarından haksız yere uzaklaştırılan askeri öğrencilerle devlet memurları, öğretmenler, akademisyenlerin yanı sıra binlerce vatandaşın sorununu meclis gündemine taşıdı.

14 Haziran 2019 Cuma 09:02
KHK Mağdurları TBMM Gündeminde!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) genel kurulunda gündem dışı söz alan Dr. Şevkin, Bandırma’dan bir annenin feryadını ileterek başladığı konuşmasında ailelerin sesinin duyulmasını istedi.

“BU SESE KULAK VERİN!”

“669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle haksız yere tasfiye edilip, üniformaları ve hayatları ellerinden alınan binlerce gencin ve binlerce ailenin alın teri hakları ne olacak?” diye soran Dr. Şevkin, şunları söyledi:

“Bir anne ‘Otuz beş aydır sesimizi duymuyorlar. Bitsin artık bu haksızlık, evlatlarımızın üniformaları verilsin, evlatlarımız gülsün artık, duyun bizi’ diye Bandırma'dan feryat ediyor. 30 bini Türk Silahlı Kuvvetleri’nde olmak üzere, haklarında soruşturma açılmayan, hapis cezası almayan, yurt dışı yasağı bulunmayan on binlerce insan KHK mağduru olup açlığa mahkûm edilmiş durumda. Bir devlet haksız yere vatandaşını cezalandırması söz konusu olamaz, ölüme mahkûm edemez, etmemelidir. İnsanlarımız, işten atılan on binlerce memur ve devlet görevlisi ve TSK görevlisinin9 itiraz hakkı, adil bir yargılama ve yeniden değerlendirme hakkı talep ediyor. Meclis, suçsuz günahsız insanların sesine kulak vermelidir.”

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
khk mağdurları tbmm gündeminde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı'nda Mülakat Var, Liyakat Yok!
Sağlık Bakanlığı'nda Mülakat Var, Liyakat Yok!
Bakan 5 Bin Personelin Alınacağı Müjdesini Verdi!
Bakan 5 Bin Personelin Alınacağı Müjdesini Verdi!
İmamoğlu Cevap Verdi: 2023'te Cumhurbaşkanlığı'na Aday Olacak mı?
İmamoğlu Cevap Verdi: 2023'te Cumhurbaşkanlığı'na Aday Olacak mı?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim