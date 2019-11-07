Kemal Zeybek:Yatırımların Maliyetlerini Abartmayın!

Ülkemizin her tarafına yatırımların yapılmasını istiyoruz, yap- işlet devret modeliyle yapılan yatırımlarda devletin, garantiler vermesi sonucu devletin zarar etmesine karşıyız. Yap –işlet devret modeli ile bazı firmaların kayrılması ve kamu kaynaklarının verimsiz kullanılmasından 82 milyon yurttaşımız olumsuz biçimde etkilenmektedir. Adrese teslim ihale yöntemleri ile insanlarımızın haklarının yok edilmesinin karşısında olacağız. Ülkemizin birçok bölgesinde; verimsiz ve devlet garantisi verilerek yapılan yatırımların halkımızın bütçesinden pay aldıklarını da görüyoruz.

Zeybek; Zafer havalimanı Bayındırlık birim fiyatları ile32-33 milyon Dolara mal olacak ihale olması ve ihalede 25 milyon Dolara düşürülmesi gerekirken, 66-67 milyon Dolarla yaptırılmıştır. İstanbul üçüncü hava limanında ilgili firmalara tanınan imtiyazlarla halkın gelirlerinin, yüksek bedeller ödeyerek, yandaşlara akıtılmasına karşıyız. Yap-işlet devret modeliyle hesapsızca, adrese teslim ihalelerde yandaş olanlar çıkar sağlarken, bedellerini toplum olarak hep birlikte ödüyoruz.

ÇEVREYE DUYARLILIKLARI ÖNEMSİYORUZ

Zeybek; yatırımların yapılırken, çevreye, doğaya, turizme, tarihi değerlere, tarıma ve tüm olumsuzluklar dikkate alınarak yapılmalıdır. Doğanın, tarım alanlarının kirletilmesi; öncelikle insanları ve bölgede yaşayan tüm canlıları olumsuz biçimde etkileyecektir. Yatırımlar yapılırken kamu ve halkın çıkarları dikkate alınmak zorundadır.

Zeybek; Ülkenin değişik noktalarında, yapılan yanlış ve doğanın bozulması ve kirletilmesine neden olabilecek olan yatırımlara karşı halkımızın tepkisini farklı yorumlamak doğru değildir. Halkımızın, doğanın tahribi ve kirletilmesine karşı tepkilerinin artmış olması; halkımızın duyarlılıklarının artmış olduğunu göstermektedir.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek; Turizm potansiyeli, tarihi ve doğal güzellikleri ile Türkiye ve Karadeniz’in gözbebeği Samsun’un uluslararası havalimanına; Ortadoğu, Avrupa ve diğer ülkelerden hava seferlerinin yapılmaması büyük eksikliktir. Diğer hava alanlarından kaldırdığınız her seferden kar mı ediyorsunuz? Bölgenin nüfus ve diğer potansiyelleri de dikkate alınarak Samsun hava limanından başta Ortadoğu ve diğer ülkelere uçak seferlerin başlamasını bekliyoruz.

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